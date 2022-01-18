سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: إذا كان الغاز سيذهب إلى أوروبا من شرق المتوسط فسيحدث فقط عبر تركيا
أكد الرئيس التركي أن الولايات المتحدة سحبت دعمها لخط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا لأنه غير مُجْدٍ اقتصادياً، وأشار إلى أنه "لا يمكن إنجاز هذه المهمة بدون تركيا".
أردوغان: إذا كان الغاز سيذهب إلى أوروبا من شرق المتوسط فسيحدث فقط عبر تركيا
أردوغان: إذا كان الغاز سيذهب إلى أوروبا  فسيحدث فقط عبر تركيا / AA
18 يناير 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن "الولايات المتحدة سحبت دعمها لخط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا لأنه غير مُجْدٍ اقتصادياً".

وجرى الترويج لهذا المشروع على أنه بديل للمساعدة في تقليص اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، وكان من المتوقع مبدئياً أن ينقل هذا الخط الذي يبلغ طوله 1900 كيلومتر عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المشروع سيمضي قدماً.

وتعارض تركيا منذ فترة طويلة هذا المشروع الذي تدعمه اليونان وجنوب قبرص وإسرائيل كما كان يحظي أيضا بدعم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدت، في تحول واضح، تحفظات بشأن مشروع إيست ميد مشيرة إلى مخاوف بشأن جدواه الاقتصادية وتأثيره على البيئة".

ونقلت محطة NTV التلفزيونية عن أردوغان قوله للصحفيين خلال زيارة لألبانيا: "هذا ليس مشروعاً سيحدث بالفعل. لقد أجروا جميع التحليلات ، ورأوا (الولايات المتحدة ) أنه لا يوجد شيء إيجابي في هذا العمل".

وأضاف: "الولايات المتحدة بلد يتخذ بالفعل كل خطواته بناء على رأس المال. وبما أن تحليل التكلفة لم ينجح، فقد سحبت دعمها عن المشروع . بعد كل شيء، ما الذي يجرى الحديث عنه دائماً؟ لا يمكن إنجاز هذه المهمة بدون تركيا. لأنه إذا كان الغاز سيذهب إلى أوروبا من هنا، فسيحدث فقط عبر تركيا".

وأقرت اليونان وإدارة جنوب قبرص وإسرائيل قبل عامين اتفاقية لمد خط أنابيب إيست ميد مستهدفة التوصل إلى قرار استثماري نهائي هذا العام واستكمال المشروع بحلول 2025 لمساعدة أوروبا على تنويع مصادر الطاقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us