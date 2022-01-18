قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن "الولايات المتحدة سحبت دعمها لخط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا لأنه غير مُجْدٍ اقتصادياً".

وجرى الترويج لهذا المشروع على أنه بديل للمساعدة في تقليص اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، وكان من المتوقع مبدئياً أن ينقل هذا الخط الذي يبلغ طوله 1900 كيلومتر عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المشروع سيمضي قدماً.

وتعارض تركيا منذ فترة طويلة هذا المشروع الذي تدعمه اليونان وجنوب قبرص وإسرائيل كما كان يحظي أيضا بدعم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدت، في تحول واضح، تحفظات بشأن مشروع إيست ميد مشيرة إلى مخاوف بشأن جدواه الاقتصادية وتأثيره على البيئة".

ونقلت محطة NTV التلفزيونية عن أردوغان قوله للصحفيين خلال زيارة لألبانيا: "هذا ليس مشروعاً سيحدث بالفعل. لقد أجروا جميع التحليلات ، ورأوا (الولايات المتحدة ) أنه لا يوجد شيء إيجابي في هذا العمل".

وأضاف: "الولايات المتحدة بلد يتخذ بالفعل كل خطواته بناء على رأس المال. وبما أن تحليل التكلفة لم ينجح، فقد سحبت دعمها عن المشروع . بعد كل شيء، ما الذي يجرى الحديث عنه دائماً؟ لا يمكن إنجاز هذه المهمة بدون تركيا. لأنه إذا كان الغاز سيذهب إلى أوروبا من هنا، فسيحدث فقط عبر تركيا".

وأقرت اليونان وإدارة جنوب قبرص وإسرائيل قبل عامين اتفاقية لمد خط أنابيب إيست ميد مستهدفة التوصل إلى قرار استثماري نهائي هذا العام واستكمال المشروع بحلول 2025 لمساعدة أوروبا على تنويع مصادر الطاقة.