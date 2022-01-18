أعلنت وزارة الدفاع الكويتية فتح الباب للمرأة الكويتية للالتحاق بالجيش في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة.

وقال وزير الدفاع الكويتي حمد العلي إن "فتح باب الالتحاق بالجيش للمرأة الكويتية سيكون مقتصراً على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة وسيحقق للمرأة الكويتية مميزات عديدة".

وخلال جلسة لمجلس النواب أوضح العلي: "الالتحاق بالجيش للمرأة الكويتية سيكون مقتصراً على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة. وهي التخصصات التي تعمل بها المرأة حالياً في وزارة الدفاع فلم نأت بجديد ولم نتطرق إلى حمل السلاح".

وبيّن أن القرار سيحقق للمرأة الكويتية مميزات عديدة منها: "زيادة في البدلات والعلاوات الخاصة بالقطاع العسكري والاستفادة من قانون التقاعد الخاص بالعسكريين"، مشيراً إلى "أننا حققنا للمرأة المزايا والبدلات وجعلنا الأمر اختيارياً وليس إجبارياً، فأين الصدمة والإقحام بالقرار؟".

كما لفت وزير الدفاع الكويتي إلى أن 34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية. وأوضح أن عمل المرأة الكويتية في العمل العسكري يأتي ضمن مجالات محددة.

وأضاف: "في مقدمة الدول التي سمحت للمرأة بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية قبلة المسلمين الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، هل يعقل كل هذه الدول مخالفة للشرع؟".

وقال إنه "على الرغم من إيماني بدور المرأة وتأكدي من القرار فإنني أجلت انطلاق دورة التحاق المرأة الكويتية حتى ورود الآراء والضوابط الشرعية من قبل هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".