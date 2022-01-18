سياسة
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الساعة اقتربت وعلى البشر الاستعداد.. جدل بمصر ودار الإفتاء المصرية تعقب
نشرت دار الإفتاء المصرية، الثلاثاء، توضيحاً تنفي فيه صلتها بصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونُسبت لها تحمل عبارة: "الساعة اقتربت.. وعلى البشر الاستعداد للقاء الله".
الساعة اقتربت وعلى البشر الاستعداد.. جدل بمصر ودار الإفتاء المصرية تعقب
دار الافتاء المصرية: لم يصدر مثل هذا التصريح عن دار الإفتاء
18 يناير 2022

تعقيباً على جدل أثارته صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت دار الإفتاء المصرية الثلاثاء، توضيحاً تنفي فيه صلتها بالأمر.

يدور الحديث عن صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونُسبت لدار الافتاء تحمل عبارة: "الساعة اقتربت.. وعلى البشر الاستعداد للقاء الله".

وحسب دار الإفتاء فإن الصورة "مفبركة"، فلم يصدر مثل هذا التصريح عن دار الإفتاء المصرية.

وحظي التكذيب بمئات التعليقات خلال دقائق معدودة، واعتبر أحد النشطاء أن "كثرة الأخبار المكذوبة على لسان الدار والتلفيق لدار الافتاء المصرية في هذه الأيام، إنما تنبه العقل إلى إدراك الملفقين لأهمية الدار لدى كافة المسلمين، وأخذها بزمام أمور الفتوى على مستوى العالم، كما ينبأ بإدراك الملفقين لثقة المستفتيين والمتابعين في الدار، إلى حد يصعب وصفه”.

وكان حساب دار الإفتاء على فيسبوك قد نشر قبل ذلك بساعات، وتحت عنوان "تصحيح مهم" أنه قد انتشر على بعض المواقع الإلكترونية خبر بعنوان (دار الإفتاء المصرية تحرم حفل الخطوبة) وفيه تصريحات على لسان أحد الدعاة.

ونوه التصحيح إلى أن هذا الخبر لم يصدر عن دار الإفتاء، وأن الداعية الذي ذُكر اسمه لم يعمل كأمين فتوى في دار الإفتاء المصرية.

وتختص دار الإفتاء المصرية بتوضيح معالم الدين الإسلامي وأحكامه في كل الأمور المستجدة، وقد أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس/آب الماضي قراراً باعتبارها من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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