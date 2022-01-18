سياسة
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واشنطن: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا في أي وقت والرد سيشمل جميع الخيارات
قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن "روسيا قادرة على شن هجوم محتمل على أوكرانيا يمكن أن يحدث في أي وقت"، مشيرة إلى أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.
واشنطن: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا في أي وقت والرد سيشمل جميع الخيارات
جين ساكي : كل الخيارات مطروحة على الطاولة / AFP
18 يناير 2022

قال البيت الأبيض الثلاثاء، إن "روسيا قادرة على شن هجوم محتمل على أوكرانيا يمكن أن يحدث في أي وقت" وحذر من أن الرد الأميركي سيشمل جميع الخيارات.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" محذرة من وضع خطير للغاية. وقالت ساكي: "نحن الآن في مرحلة يمكن لروسيا أن تشن فيها في أي وقت هجوماً على أوكرانيا".

ويزور أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي كييف هذا الأسبوع بعد أن انتهت محادثات مع روسيا الأسبوع الماضي إلى طريق مسدود، وسط مخاوف لدى الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى من استعداد موسكو لغزو أوكرانيا مرة أخرى

في السياق، أعلن حلف الشمال الأطلسي (ناتو) الثلاثاء، توجيه دعوة إلى روسيا لحضور سلسلة اجتماعات جديدة لبحث مخاوف موسكو والتوترات الأوكرانية.

وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، في تغريدة على تويتر: "يسرني زيارة ألمانيا ولقاء المستشار أولاف شولتز. لقد بحثنا حشود روسيا في أوكرانيا وحولها والأمن الأوروبي".

وأضاف: "نواصل دعوة روسيا لخفض التصعيد والاستعداد للحوار. دعوت جميع أعضاء مجلس الناتو-روسيا لسلسلة من الاجتماعات".

واختتم الأربعاء الماضي اجتماع حلف شمال الأطلسي مع روسيا دون الخروج بنتائج ملموسة، وبقيت الأطراف متمسكة بمواقفها.

واجتمع مجلس الناتو-روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019 لمناقشة التوتر الناشئ إثر التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية والقضايا المتعلقة بأمن أوروبا.

وترأس أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الاجتماع الذي انعقد في مقر الناتو ببروكسل.

وقال ستولتنبرغ في إحاطة قدمها للصحفيين عقب الاجتماع إن "ثمة اختلافات جدية بين حلفاء الناتو وروسيا حول الوضع في أوكرانيا وانعكاساته على أمن أوروبا"، مؤكداً أن الوصول إلى حل وسط لن يكون أمراً سهلاً.

وتشهد العلاقات بين الناتو وروسيا تراجعاً لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة، بسبب توتر العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في دونباس.

ومؤخراً، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا إن شنت هجوماً على أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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