دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي للتحرك من أجل حل الأزمة في البوسنة والهرسك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في العاصمة التركية أنقرة.

وقال أردوغان: "من الواضح وجود حاجة لتحرك المجتمع الدولي من أجل حل الأزمة في البوسنة والهرسك".

وأضاف: "قررنا مع الرئيس الصربي فوتشيتش​​​​​​​ جمع قادة مكونات البوسنة البوشناق والكروات والصرب وإيجاد حل للأزمة ".

وتابع "نأمل أن يكون هذا الاجتماع بعد الانتخابات، وقد يكون في بلغراد أو إسطنبول. نأمل أن تتخذ هذه الخطوات بسرعة، فنحن متفقون على ذلك".

وأكد أردوغان على ضرورة أن تتصرف جميع الأطراف بمسؤولية وأن تمتنع عن اتخاذ خطوات تضر بالسلامة الإقليمية للبوسنة والهرسك.

وشدد على أن دعم صربيا لسيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية مهم للغاية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لتقليل التوترات في منطقة البلقان.

وأوضح أردوغان أنه بغض النظر عن الجوانب المقبولة وغير المقبولة في اتفاقية دايتون للسلام، فإن نهج الأطراف الثلاثة بشأن السلامة الإقليمية للبوسنة والهرسك له أهمية كبيرة.

وأضاف "نواصل أنا وصديقي فوتشيتش بذل قصارى جهدنا للتغلب على المشاكل، وسنواصل القيام بذلك".

وحول العلاقات التجارية مع صربيا، أشار أردوغان إلى أن حجم التجارة بين البلدين ازداد في 2021 بنسبة تقارب 34% مسجلا ملياري دولار، وأنهم يهدفون إلى بلوغ 5 مليارات دولار.