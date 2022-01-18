سياسة
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إدارة أمن النقل الأمريكية تنشر قائمة بأغرب ما صادرته بالمطارات.. ما أبرزها؟
منها ساطور ومشبك حزام يخفي سلاحاً نارياً، إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية تنشر أغرب 10 أغراض صادرتها لعام 2021، عند نقاط التفتيش بالمطارات.. تعرف أبرزها
إدارة أمن النقل الأمريكية تنشر قائمة بأغرب ما صادرته بالمطارات.. ما أبرزها؟
منشار وحاملة زجاجة نبيذ شبيهة بالمسدس وألعاب نارية ومنجل وغيرها من ضمن الأغراض التي صودرت عام 2021 / Reuters
18 يناير 2022

أعلنت إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية عن أغرب 10 أغراض صودرت عام 2021، عند نقاط التفتيش بالمطارات.

ويستغرب المسافرون عادة من مصادرة أمن المطار لأغراض لا يسمح بها على الطائرة كزجاجة المياه.

وفي مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على تويتر، أعلنت إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية عن أغرب 10 أغراض صادرتها عام 2021، قائلة: "عثر ضباطنا على بعض الأشياء غير العادية حقاً.. لقد عملوا بجد للحفاظ على سلامة المسافرين لدى عودتهم إلى الأجواء".

منشار وحاملة زجاجة نبيذ شبيهة بالمسدس وألعاب نارية ومنجل وبخاخ الدب وساطور ومشبك حزام يخفي سلاحاً نارياً وفطور مكون من البوريتو والميثامفيتامين ومسدس قديم طويل الماسورة ورصاص مخبأ في مزيل العرق.

وجاء من بين أغرب الأغراض التي أدرجتها أمن وسائل النقل الأمريكية ضمن قائمة 2020، ما يشبه سمكة قرش صغيرة تطفو في وعاء من مادة حافظة، ولكن لم تكن سمكة القرش هي المشكلة، إذ أوضحت الإدارة أن: "المادة الكيماوية مادة خطرة، ولم يُسمح بنقلها عبر نقطة التفتيش".

ومن بين المواد والأغراض التي تحظرها الإدارة أيضاً السكاكين، وأجهزة الدفاع عن النفس، مثل رذاذ الفلفل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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