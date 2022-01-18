سياسة
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الإمارات تطلب عقد جلسة طارئة بمجلس الأمن لبحث هجمات الحوثي
الإمارات تقدم رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة بشأن هجوم حوثي طال أبو ظبي. والاثنين، شهدت العاصمة انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، وحريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي.
الإمارات تطلب عقد جلسة طارئة بمجلس الأمن لبحث هجمات الحوثي
الهجوم طال العاصمة أبو ظبي، وخلّف قتلى وجرحى وخسائر مادية / AP
18 يناير 2022

قدمت الإمارات الثلاثاء رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة بشأن هجوم حوثي طال، الاثنين العاصمة أبو ظبي، وخلّف قتلى وجرحى وخسائر مادية.

جاء ذلك حسبما أعلنته مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة، في بيان وزعته إلكترونياً على الصحفيين.

وأوضحت المندوبة الإماراتية أنها قدمت الرسالة إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي (النرويجية منى جول) تطلب فيها عقد جلسة طارئة بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبو ظبي.

وأضافت السفيرة نسيبة، موضحة: "الرسالة تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ".

وتابعت: "تدعو الرسالة مجلس الأمن الدولي إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد".

واعتبرت مندوبة الإمارات أن "هذا التصعيد غير القانوني (من الحوثيين) خطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضي في منطقتنا، ومحاولة لاستخدام القدرات التي اكتسبوها بشكل غير قانوني، في تحدٍ للعقوبات المفروضة من الأمم المتحدة، لتهديد السلم والأمن".

والاثنين شهدت أبو ظبي، انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، تلاها قلق أممي، وإدانات عربية واسعة.

فيما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن تفجير صهاريج نفط في أبو ظبي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن "خمسة صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة استخدمت في الهجوم"، محذراً من استهداف ما وصفه بـ"المزيد من المواقع الهامة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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