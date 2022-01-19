أعلن دبلوماسي فرنسي الثلاثاء، أن المجلس العسكري في مالي طلب من باريس إعادة النظر في الاتفاقات الدفاعية الثنائية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم في مالي، وسط تقارير تتحدث عن استعانة باماكو بمرتزقة شركة فاغنر الروسية.

وقال الدبلوماسي الفرنسي في تصريح نقلته إذاعة "فرنسا الدولية"، إن مالي طلبت من فرنسا إعادة النظر في الاتفاقات الدفاعية الثنائية.

وأضاف الدبلوماسي الذي لم تذكر الإذاعة اسمه، أن فرنسا "تدرس" الطلب، دون مزيد من التفاصيل.

والسبت قال رئيس الوزراء المالي، شوجيل كوكالا مايغا في تصريح للتليفزيون الحكومي، إن الاتفاقات الأمنية (مع باريس) "غير متوازنة"، مشيراً إلى أن مالي "لا تستطيع حتى التحليق فوق أراضيها بلا إذن فرنسا".

وأمس قال وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب في تصريح لـ"فرانس 24"، إن بلاده طلبت رسمياً من فرنسا إعادة النظر في معاهدة الدفاع التي تربط البلدين.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2013، أطلقت فرنسا عملية عسكرية تحت اسم عملية "برخان" لمحاربة المتطرفين في مالي، بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين تُوُصّل إليه في مارس/آذار عام 2013.