قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن بلاده على استعداد لأداء أي دور من أجل خفض التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة لقالن الثلاثاء خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في ندوة لمؤسسة "سيركل فاونديشن" البريطانية، حول التبعات المحتملة للتوتر الروسي الأوكراني على أوروبا وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأشار قالن إلى تصاعد التوتر بين موسكو وكييف في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أنّ أنقرة تتابع التوتر من كثب وبقلق عميق.

وأكّد أنّ تركيا لا تدعم أي عمل عسكري روسي ضد أوكرانيا أو أي صراع وحرب بين البلدين.

وشدّد على دعم بلاده الكامل لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الاجتماعية.

وأضاف أنّ تركيا لا ترغب في اندلاع حرب جديدة، إذ إنّ العالم شهد حروباً عديدة مؤخراً مثل العراق وسوريا، داعياً روسيا وأوكرانيا إلى التهدئة.

ووجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهدّدت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنّها هجوماً" على أوكرانيا.

من جهتها رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.