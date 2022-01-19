سياسة
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منظمة حقوقية: الصين أعادت 10 آلاف مواطن قسراً إلى بلادهم منذ 2014
قالت منظمة حقوقية إسبانية إن بكين أجبرت نحو 10 آلاف مواطن على العودة القسرية إلى بلادهم، مستخدمة وسائل قمع وضغط خارج نطاق القانون.
منظمة حقوقية: الصين أعادت 10 آلاف مواطن قسراً إلى بلادهم منذ 2014
تسرد المنظمة تفاصيل قضايا لأشخاص انتقدوا الحزب الشيوعي الصيني في الخارج وتعرض أقاربهم للمضايقة والاحتجاز داخل البلاد من أجل إجبارهم على العودة  / Reuters
19 يناير 2022

كشفت منظمة "سيفغارد ديفندرز" الحقوقية الثلاثاء، أن بكين أجبرت نحو 10 آلاف مواطن صيني يعيشون خارج بلادهم على العودة منذ عام 2014، مستخدمة وسائل قسرية وخارج نطاق القانون.

وقالت المنظمة، ومقرها إسبانيا، إن هذا الرقم قد لا يكون سوى "قمة جبل الجليد"، في الوقت الذي تلاحق فيه الصين بعدوانية رعاياها في الخارج.

وزعم التقرير أن الصين تعزّز قدراتها الأمنية خارج حدودها وتنفّذ عمليات غير قانونية على أراضٍ أجنبية، مستهدفة أشخاصاً مطلوبين للعدالة رسمياً في الصين، ضمن حملة الرئيس شي جين بينغ لمكافحة الفساد.

لكن المنظمة غير الحكومية تسرد تفاصيل قضايا لأشخاص انتقدوا الحزب الشيوعي الصيني في الخارج وتعرُّض أقاربهم للمضايقة والاحتجاز داخل البلاد من أجل إجبارهم على العودة.

وذكر التقرير أنه من خلال برنامجين يحملان اسم "أوبريشن فوكس هانت" و"أوبريشن سكاي نت"، تعرّض الأشخاص المستهدفون للضغط من أجل العودة إلى الصين، بخلاف إرادتهم، عبر مزيج من الأساليب غير الشرعية بينها الخطف والمضايقة والترهيب.

وأضاف التقرير أنه عقب "نمو الدياسبورا الصينية بمعدل غير مسبوق مع سعي مزيد من الأشخاص لمغادرة الصين، لم تكن بكين مدفوعة أكثر من أي وقت مضى لتوسيع صلاحيات قواتها الأمنية في الخارج".

واستندت "سيفغارد ديفندرز" إلى بيانات حكومية صينية في تقديراتها بأن نحو 10 آلاف مواطن صيني أُعيدوا قسراً منذ عام 2014.

فأرقام هيئة مكافحة الفساد الرسمية تظهر أن بكين أعادت نحو 2500 شخص مستهدف في العامين الماضيين، ولا تشمل الأرقام المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم لارتكابهم جرائم غير اقتصادية أو أولئك الذين لا ينتمون إلى الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

وأشارت المنظمة إلى أن الرعايا الصينيين استُدرجوا في بعض الأحيان إلى دولة ثالثة مرتبطة باتفاقيات تبادل مجرمين مع الصين.

وسبق أن اتُّهمت بكين بتنفيذ عمليات خطف عدة في الخارج، ففي عام 2015 خطف بائع الكتب غي مينهاي في تايلاند ليظهر لاحقاً في سجن صيني، وبعد عامين اختفى أثر الملياردير جياو جيانهاو من فندقه في هونغ كونغ، ويُعتقد أيضاً أنه محتجز داخل الصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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