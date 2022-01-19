ارتفعت وتيرة الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية حول العالم، وسط انتشار تحذيرات من مختلف العواصم العالمية لتحذير وحثّ المواطنين على اتّباع الإجراءات الاحترازية، على خلفية تفشي متحوّر أوميكرون شديد العدوى.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الثلاثاء، تسجيل أكثر من 127 ألف إصابة بفيروس كورونا، خلال اليومين الماضيين فقط.

وحسب بيان وزارة الصحة الإسرائيلية، سُجّل 62 ألفاً و220 إصابة الأحد، و65 ألفاً و259 الاثنين، في أعلى معدّل إصابات يومية منذ تفشي الوباء.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنّ التقديرات تُشير إلى تسجيل عدد إصابات فعلي أعلى بكثير من هذه الأرقام.

ومنذ بداية شهر يناير/كانون الثاني الجاري حتى الاثنين شُخّص 532 ألفاً و777 إصابة بكورونا في إسرائيل، بمتوسّط 31 ألفاً و340 إصابة يومية.

وحتى الآن، شُخّص نحو 5.6% من سكان إسرائيل على أنّهم إيجابيون لكورونا، أي واحد من بين كل 18 إسرائيلياً.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء حذّرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى إسرائيل على خلفية تفشّي فيروس كورونا هناك.

من جهتها، سجّلت البرازيل رقماً قياسياً جديداً في إصابات فيروس كورونا اليومية بلغ أكثر من 137 ألف إصابة في 24 ساعة، وفق أرقام وزارة الصحة.

وتُعَدّ الدولة الأمريكية الجنوبية التي يبلغ عدد سكانها 213 مليون نسمة من أكثر الدول تضرّراً بالوباء في العالم، وتأتي بعد الولايات المتحدة في أعلى عدد من الوفيات بأكثر من 620 ألف وفاة.

وتزايدت الإصابات في البرازيل منذ بداية العام بسبب المتحوّر أوميكرون سريع الانتشار، إضافة إلى الاحتفالات بعيدي الميلاد والعام الجديد.

وبلغ متوسّط الإصابات الجديدة اليومية نهاية عام 2021 نحو 8 آلاف فقط، أمّا الرقم الأعلى للإصابات خلال العام الماضي فقد سجّل في يونيو/حزيران وبلغ أكثر من 115 ألف إصابة في 24 ساعة.

وقالت عالمة الأوبئة إيتل ماسيل من جامعة "إسبيريتو سانتو الفيدرالية: "الخدمات الصحية العامة في البرازيل تتعرّض حالياً لضغط كبير، وفي الأسبوعين المقبلين سنرى تأثير الإصابات خلال الاحتفالات بالعام الجديد على حالات دخول المستشفى".

في السياق ذاته سجّلت ألمانيا أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 في الـ24 ساعة الماضية، وفقاً لبيانات أصدرتها السلطات الصحية في البلاد في وقت مبكّر الأربعاء.

وقال معهد روبرت كوخ إنّ أكبر اقتصاد في أوروبا سجّل 112 ألفاً و323 إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية و239 حالة وفاة.

وشدّدت ألمانيا القيود للحدّ من انتشار العدوى، فحصرت ارتياد الحانات والمطاعم في الأشخاص الذين تلقّوا لقاحات معزّزة أو الذين أجروا اختبارات، بالإضافة إلى التطعيم الكامل أو التعافي.

كما أن القيود على التجمّعات لا تزال سارية، إذ يحظر أن يتجاوز عدد الأشخاص خلال المناسبات الخاصة عشرة، أو أسرتين فقط في حال وجود شخص غير مُلقَّح.

ويأتي ارتفاع الإصابات القياسي في ألمانيا مع انتشار المتحوّر أوميكرون التي تمثّل أكثر من 70 بالمئة من الإصابات الجديدة.

وأفاد بيان حكومي هندي الأربعاء، بأنّ الهند سجّلت 282 ألف و970 إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37.9 مليون.

وأضافت الوزارة أنّها سجّلت 441 وفاة جديدة بكوفيد-19، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 487 ألفاً و202 حالة.

وتكافح دول أوروبية معدّلات إصابات مرتفعة جرّاء أوميكرون، إذ بلغ متوسط الإصابات في فرنسا نحو 300 ألف يومياً.