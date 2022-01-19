سياسة
3 دقيقة قراءة
"افرضوا علينا ضرائب".. أثرياء في العالم يطالبون بتقليل الفجوة مع الفقراء
طالب أكثر من 100 من أصحاب الثروات في العالم، الحكومات بفرض ضرائب عليهم في أسرع وقت ممكن، للمساهمة في ردم هوة عدم المساواة، عبر خطاب مفتوح نشروه الأربعاء.
"افرضوا علينا ضرائب".. أثرياء في العالم يطالبون بتقليل الفجوة مع الفقراء
وأوضح الخطاب أن "ضريبة الثروة" على من تزيد ثرواتهم على 5 ملايين دولار، يمكن أن تجمع ما يصل إلى 2.52 تريليون دولار.  / Reuters
19 يناير 2022

طالب أكثر من 100 شخص من أغنى أغنياء العالم الأربعاء، الحكومات بـ"فرض ضرائب علينا الآن"، للمساهمة في دفع تكاليف تداعيات وباء كورونا، وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وقالت المجموعة المكونة من 102 شخصاً من المليارديرات وأصحاب الملايين، من بينهم آبيجيل وريثة ديزني، إن النظام الضربيي الحالي "منحاز للأغنياء"، ويجب إصلاحه كي يكون أكثر إنصافاً للأشخاص الذين يعملون بجدية.

جاء ذلك في خطاب مفتوح نُشر الأربعاء، وفق صحيفة "الغارديان"، قالوا فيه: "بصفتنا مليونيرات، نقول إن النظام الضريبي الحالي ليس منصفاً".

وتابع الخطاب: "بينما كان العالم يمرّ بقدر هائل من المعاناة خلال العامين الماضيين، كان معظمنا يزداد ثراءً خلال الوباء، وفي المقابل لا ندفع أموالاً تُذكر في الضرائب".

ودعا أغنى أغنياء العالم، الذين وصفوا أنفسهم في الخطاب بأنهم "أصحاب الملايين الوطنيون"، إلى فرض "ضرائب ثروة دائمة على الأغنياء للحد من الفجوة الهائلة بينهم وبين الفقراء، وزيادة الإيرادات وتحقيق تنمية مستدامة في الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية".

وجاء في الخطاب الذي نُشر فيما يلتقي قادة العالم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "استعادة الثقة تبدأ بفرض ضرائب على الأغنياء، على جميع دول العالم أن تطالب الأغنياء بدفع نصيبهم بما يحقق العدل والمساواة، يجب فرض ضرائب علينا الآن".

وأوضح الخطاب أن "ضريبة الثروة" على من تزيد ثرواتهم على 5 ملايين دولار، يمكن أن تجمع ما يصل إلى 2.52 تريليون دولار.

وذلك المبلغ سيكون كافياً تماماً "لانتشال 2.3 مليار شخص حول العالم من الفقر، وإنتاج ما يكفي من اللقاحات لجميع البلدان، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع مواطني البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل".

واقترح الأغنياء فرض ضريبة بنسبة 2 بالمئة على من يملكون أكثر من 5 ملايين دولار، و3 بالمئة لمن تتجاوز ثرواتهم 50 مليون دولار، و5 بالمئة لأصحاب المليارات.

وذكر الخطاب أن تلك النسبة ستكون كافية مثلاً لدفع رسوم الرعاية الصحية والاجتماعية مرتين كل عام، ودفع رواتب 50 ألف موظف جديد في القطاع الصحي، ودفع مقابل الزيادة الدائمة للائتمان الشامل، بالإضافة إلى بناء 35 ألف منزل في بريطانيا، والمساعدة على مكافحة أزمة المناخ.

من جانبها أوضحت جيني ريكس، الناشطة في تحالف مكافحة عدم المساواة، أن "الحقيقة المجنونة هي أنه في الوقت الذي يواجه فيه المليارات صراعاً يومياً للبقاء على قيد الحياة خلال الوباء، تتزايد ثروات الأغنياء وتخرج عن السيطرة، هذا لا يمكن أن يكون صحيحاً أو عادلاً".

وتابعت: "لقد أظهر لنا دافوس (المنتدى الاقتصادي) آلاف المرات، أن النخب الاقتصادية في العالم لن تنهي فيروس عدم المساواة ولا ترغب في ذلك، لقد ساهمت في وجوده، بل وبنت ثرواتها على أساسه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us