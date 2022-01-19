أعلنت وزارة المواصلات والبنى التحتية التركية الأربعاء، بدء تسيير رحلات طيران متبادلة مع مدينة أربيل العراقية في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، ومع يريفان الأرمينية في 2 فبراير/شباط المقبل.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن قطاع الطيران من الأكثر تضرُّراً جراء وباء فيروس كورونا، مستدركة بأن الوزارة خفّفَت تلك الأضرار عبر التدابير التي اتخذتها بهذا الصدد.

ولفتت إلى أن المحادثات مع أرمينيا أفضت إلى اتخاذ قرار ببدء رحلات طيران متبادلة بين البلدين اللذين بدآ مؤخراً مباحثات لتطبيع العلاقات بينهما.

وذكرت أن شركة "أناضولو جيت" ستبدأ تسيير رحلات بالتبادل بين مدينتَي غازي عنتاب التركية وأربيل العراقية اعتباراً من 24 يناير/كانون الثاني.

وأكدت الوزارة أن المديرية العامة للطيران المدني سمحت لشركة "بيغاسوس" بتسيير 3 رحلات أسبوعياً بين مطارَي "صبيحة كوكشن" في إسطنبول والعاصمة الأرمينية يريفان.

وأضافت أن السلطات الأرمينية سمحت أيضاً لشركة "فلاي ون" بتسيير 3 رحلات أسبوعياً بين يريفان وإسطنبول، ووفقاً للاتفاق ستبدأ الرحلات المتبادلة اعتباراً من 2 فبراير/شباط.

والجمعة، اتفقت تركيا وأرمينيا على مواصلة المفاوضات بهدف التطبيع الكامل للعلاقات بلا شروط مسبقة، وفق بيان صادر عن الخارجية التركية حول أول لقاء بين الممثلين الخاصين التركي سردار قليج والأرميني روبن روبينيان، في العاصمة الروسية موسكو، بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.