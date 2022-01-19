سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تبدأ تسيير رحلات طيران متبادلة مع أرمينيا وأربيل
أعلنت وزارة المواصلات والبنى التحتية التركية، بدء تسيير رحلات طيران متبادلة مع مدينة أربيل العراقية في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، ومع يريفان الأرمينية، في 2 فبراير/شباط المقبل.
تركيا تبدأ تسيير رحلات طيران متبادلة مع أرمينيا وأربيل
 المديرية العامة للطيران المدني سمحت لشركة "بيغاسوس" بتسيير 3 رحلات أسبوعياً بين مطارَي "صبيحة كوكشن" في إسطنبول والعاصمة الأرمينية يريفان. / Reuters
19 يناير 2022

أعلنت وزارة المواصلات والبنى التحتية التركية الأربعاء، بدء تسيير رحلات طيران متبادلة مع مدينة أربيل العراقية في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، ومع يريفان الأرمينية في 2 فبراير/شباط المقبل.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن قطاع الطيران من الأكثر تضرُّراً جراء وباء فيروس كورونا، مستدركة بأن الوزارة خفّفَت تلك الأضرار عبر التدابير التي اتخذتها بهذا الصدد.

ولفتت إلى أن المحادثات مع أرمينيا أفضت إلى اتخاذ قرار ببدء رحلات طيران متبادلة بين البلدين اللذين بدآ مؤخراً مباحثات لتطبيع العلاقات بينهما.

وذكرت أن شركة "أناضولو جيت" ستبدأ تسيير رحلات بالتبادل بين مدينتَي غازي عنتاب التركية وأربيل العراقية اعتباراً من 24 يناير/كانون الثاني.

وأكدت الوزارة أن المديرية العامة للطيران المدني سمحت لشركة "بيغاسوس" بتسيير 3 رحلات أسبوعياً بين مطارَي "صبيحة كوكشن" في إسطنبول والعاصمة الأرمينية يريفان.

وأضافت أن السلطات الأرمينية سمحت أيضاً لشركة "فلاي ون" بتسيير 3 رحلات أسبوعياً بين يريفان وإسطنبول، ووفقاً للاتفاق ستبدأ الرحلات المتبادلة اعتباراً من 2 فبراير/شباط.

والجمعة، اتفقت تركيا وأرمينيا على مواصلة المفاوضات بهدف التطبيع الكامل للعلاقات بلا شروط مسبقة، وفق بيان صادر عن الخارجية التركية حول أول لقاء بين الممثلين الخاصين التركي سردار قليج والأرميني روبن روبينيان، في العاصمة الروسية موسكو، بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us