سياسة
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لمدة 3 أعوام.. تركيا والإمارات توقّعان اتفاقية مبادلة بالعملات المحلية
البنكان المركزيان التركي والإماراتي يوقّعان اتفاقية مبادلة (سواب) بالعملات المحلية لمدة 3 أعوام. فيما يبلغ حجم القيمة الأسمية للاتفاقية 64 مليار ليرة تركية و18 مليار درهم إماراتي.
لمدة 3 أعوام.. تركيا والإمارات توقّعان اتفاقية مبادلة بالعملات المحلية
المركزي التركي: تهدف اتفاقية سواب إلى زيادة التعاون المالي بين البلدين من خلال تنمية التجارة الثنائية / AA
19 يناير 2022

وقّع البنكان المركزيان التركي والإماراتي الأربعاء، اتفاقية مبادلة (سواب) بالعملات المحلية، لمدة 3 أعوام.

وقال البنك المركزي التركي في بيان إنّ "حجم القيمة الأسمية للاتفاقية يبلغ 64 مليار ليرة تركية و18 مليار درهم إماراتي".

وأضاف أنّ "الاتفاقية تهدف إلى زيادة التعاون المالي بين البلدين من خلال تنمية التجارة الثنائية، وستكون سارية المفعول لمدة 3 أعوام".

ووقّع الاتفاقية محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، ونظيره الإماراتي خالد محمد بالعمى، مع إمكانية تمديدها بالتوافق بين البلدين.

وتضمّن البيان تصريحات للمسؤوليْن التركي والإماراتي، وأكّد قاوجي أوغلو على أنّ الاتفاقية تُعتَبر مؤشّراً على إصرار البلدين على تعميق التجارة الثنائية بالعملات المحلية.

من جانبه، أفاد بالعمى أنّ الاتفاقية تُعَد دليلاً على رغبة البلدين في زيادة التعاون الثنائي في الأمور المالية، وخصوصاً في مجال التجارة والاستثمارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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