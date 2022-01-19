سياسة
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محكمة ألمانية تشرع بمقاضاة طبيب سوري متهم بتعذيب وقتل سجناء في بلاده
يُتّهم الطبيب السوري علاء موسى بقتل شخص وتعذيب 18 آخرين وإلحاق أذى جسدي ونفسي خطير بشخص آخر، وبارتكاب جرائم أخرى أدّت إحداها إلى وفاة سجين.
محكمة ألمانية تشرع بمقاضاة طبيب سوري متهم بتعذيب وقتل سجناء في بلاده
تُضاف قضية الطبيب علاء موسى إلى سلسلة دعاوى وتحقيقات جارية في ألمانيا وفي فرنسا، ضدّ مسؤولين كبار أو ضباط في النظام السوري / AP
19 يناير 2022

تبدأ محكمة ألمانية الأربعاء النظر في قضية اتّهام طبيب سوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عقب تعذيب وقتل نزلاء في سجن يديره النظام السوري.

وقال ممثلو الادّعاء الاتحاديون إنّ الطبيب الذي عُرِفَ باسم علاء موسى، عمل في سجن تابع للمخابرات العسكرية بمدينة حمص من أبريل/نيسان 2011 إلى أواخر عام 2012.

ويُتّهم الطبيب بقتل شخص وتعذيب 18 آخرين وإلحاق أذى جسدي ونفسي خطير بشخص آخر وبارتكاب جرائم أخرى أدّت إحداها إلى وفاة سجين.

ودخل المُدَّعى عليه ألمانيا عام 2015، وسمحت له السلطات بممارسة الطب بعد التصديق على وثائقه الطبية السورية.

وكان يعمل في مستشفى بالقرب من مدينة كاسل وسط ألمانيا، حيث تعرَّف عليه عدد كبير من اللاجئين السوريين، وأبلغوا الشرطة.

وفي إحدى الحالات يُتّهم الطبيب بضرب متظاهر بعد أن استدعاه مسؤولي السجن إلى مستشفى لعلاج رجُل يعاني من نوبة صرع بسبب التعذيب، وتوُفّي ذلك الرجل في ما بعد.

كما اتّهمت السلطات الألمانية الطبيب بقتل سجين عمداً عن طريق الحقن "لإثبات سلطته ولقمع انتفاضة جزء من السكان السوريين"، وفقاً لمحكمة فرانكفورت الإقليمية.

ونفى المُدَّعى عليه كل هذه المزاعم ودفع ببراءته.

تُضاف القضية إلى سلسلة دعاوى وتحقيقات جارية في ألمانيا وفي فرنسا، ضد مسؤولين كبار أو ضباط في النظام السوري بتهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، بينها التعذيب والاغتصاب والاعتداءات الجنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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