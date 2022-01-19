تبدأ محكمة ألمانية الأربعاء النظر في قضية اتّهام طبيب سوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عقب تعذيب وقتل نزلاء في سجن يديره النظام السوري.

وقال ممثلو الادّعاء الاتحاديون إنّ الطبيب الذي عُرِفَ باسم علاء موسى، عمل في سجن تابع للمخابرات العسكرية بمدينة حمص من أبريل/نيسان 2011 إلى أواخر عام 2012.

ويُتّهم الطبيب بقتل شخص وتعذيب 18 آخرين وإلحاق أذى جسدي ونفسي خطير بشخص آخر وبارتكاب جرائم أخرى أدّت إحداها إلى وفاة سجين.

ودخل المُدَّعى عليه ألمانيا عام 2015، وسمحت له السلطات بممارسة الطب بعد التصديق على وثائقه الطبية السورية.

وكان يعمل في مستشفى بالقرب من مدينة كاسل وسط ألمانيا، حيث تعرَّف عليه عدد كبير من اللاجئين السوريين، وأبلغوا الشرطة.

وفي إحدى الحالات يُتّهم الطبيب بضرب متظاهر بعد أن استدعاه مسؤولي السجن إلى مستشفى لعلاج رجُل يعاني من نوبة صرع بسبب التعذيب، وتوُفّي ذلك الرجل في ما بعد.

كما اتّهمت السلطات الألمانية الطبيب بقتل سجين عمداً عن طريق الحقن "لإثبات سلطته ولقمع انتفاضة جزء من السكان السوريين"، وفقاً لمحكمة فرانكفورت الإقليمية.

ونفى المُدَّعى عليه كل هذه المزاعم ودفع ببراءته.

تُضاف القضية إلى سلسلة دعاوى وتحقيقات جارية في ألمانيا وفي فرنسا، ضد مسؤولين كبار أو ضباط في النظام السوري بتهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، بينها التعذيب والاغتصاب والاعتداءات الجنسية.