سياسة
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الوحدة الثانية بمحطة الطاقة النووية الإماراتية "براكة" تبدأ العمل خلال أشهر
تبدأ الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية الإماراتية، العمل على المستوى التجاري لإنتاج الكهرباء النظيفة، في الأشهر المقبلة.
الوحدة الثانية بمحطة الطاقة النووية الإماراتية "براكة" تبدأ العمل خلال أشهر
رُبطَت الوحدة الأولى لمحطة براكة بشبكة الكهرباء الوطنية في أغسطس/آب 2020، والثانية في سبتمبر/أيلول 2021. / others
19 يناير 2022

قال محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الأربعاء، إن الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية ستبدأ العمل على المستوى التجاري في الأشهُر المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر عن التمويل المستدام في أبو ظبي، أن الوحدة الثالثة من المحطة المنتظَر أن تضمّ أربعة مفاعلات، ستبدأ العمل في أواخر 2022.

ورُبطَت الوحدة الأولى لمحطة براكة بشبكة الكهرباء الوطنية في أغسطس/آب 2020، والثانية في سبتمبر/أيلول 2021.

وبعد استكمال محطة براكة، التي تشيّدها شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، سيكون بها أربعة مفاعلات تعمل بطاقة إجمالية 5600 ميغاوات، وهو ما يعادل نحو 25 بالمئة من ذروة الطلب في الإمارات.

وقال الحمادي في الأسبوع الماضي، إن من المنتظر أن تنتج المؤسسة 85 بالمئة من الكهرباء النظيفة في أبو ظبي بحلول 2025.

ومحطة براكة أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في العالم العربي.

وتؤدّيمحطات براكة دوراً ريادياً في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، إذ أصبحت المحطة الأولى في براكة في أبريل/نيسان 2021، أكبر مصدر منفرد للكهرباء في المنطقة، إذ تنتج كهرباء صديقة للبيئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تخفض محطات براكة الانبعاثات الكربونية في إمارة أبو ظبي بنسبة 50 بالمئة، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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