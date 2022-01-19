أعلنت وزارة الدفاع الكازاخستانية الأربعاء، انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من البلاد.

وفي مؤتمر صحفي عقده، قال رئيس قسم التعاون الدولي بوزارة الدفاع الكازاخستانية، أولجاس حسينوف، إنّ قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة المذكورة انسحبت بالكامل من البلاد.

وأضاف: "جرى توديع آخر طائرة تحمل معدّات وجنود قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من ألماتي".

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي تأسّست في مايو/أيّار 1992، وتضمّ روسيا وأرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزيا.

وتابع حسينوف: "لا توجد حالياً وحدات عسكرية لدول أجنبية على أراضي كازاخستان".

ولفت إلى أنّ قوات حفظ السلام بدأت بالانسحاب تدريجياً من بلاده اعتباراً من 13 يناير/كانون الثاني، بناءً على تعليمات رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف.

وأضاف حسينوف أنّ قوات حفظ السلام انتشرت في بلاده يوم 6 يناير/كانون الثاني من أجل ضمان استقرار الوضع.

والثلاثاء، أنهت كازاخستان حالة حظر التجوّل المعلنة في البلاد منذ 5 يناير/كانون الثاني الحالي، بسبب الاحتجاجات الّتي شهدتها البلاد، وأسفرت عن مقتل 225 شخصاً.