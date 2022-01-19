على الرغم من تأثير جائحة كورونا التي ألمت بالعالم أجمع وألحقت خسائر فادحة بمعظم القطاعات التجارية الكبرى، فإن سوق التكنولوجيا شهد ازدهاراً كبيراً على المستوى العالمي، خصوصاً بعدما انتقلت حياتنا العملية والتعليمية والتجارية والترفيهية إلى الفضاء الإلكتروني بشكل شبه كامل، ومع هذا التطور الذي شهده السوق الرقمي، نجحت تركيا في احتلال مراكز متقدمة على سلم التصنيف العالمي في صناعة الألعاب والبرامج، حيث حلت في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمرتبة السادسة عشرة عالمياً.

وخلال العامين الأخيرين، نجحت 4 شركات ريادية تكنولوجية تركية في رفع قيمتها السوقية إلى فوق حاجز المليار دولار أمريكي ودخول نادي الشركات أحادية القرن (Unicorn)، اثنتان مختصتان في صناعة الألعاب الإلكترونية الخاصة بالهواتف الذكية والأجهزة النقالة هما (Peak Games) و(Dream Games)، إلى جانب شركة (Getir) المختصة ببيع وتوصيل البقالة بسرعة فائقة إلى المنازل، بالإضافة عملاق التجارة الإلكترونية (Trendyol) الذي أصبح أول شركة عشرية القرون (Decacorn) في تركيا بقيمة سوقية ستبلغ نحو 16.5 مليار دولار أمريكي بعد آخر جولة تمويل منتصف العام الماضي.

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حكاية نجاح جديدة

حصلت شركة الألعاب التركية الناشئة (Spyke Games) على تمويل أولي بقيمة 55 مليون دولار في جولة الاستثمار التي قادتها شركة (Griffin Gaming Partners)، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية. وتسعى الشركة للاستفادة من التمويل الأخير في توسعة فريق العمل والترويج للعبتها الأولى (Royal Riches)، إلى جانب التركيز على ألعاب جديدة بعد أن تصل اللعبة الأساسية إلى مستوى معين.

وأسس شركة (Spyke Games) في إسطنبول مجموعة من المستثمرين الشباب ذوي الخبرة في صناعة الألعاب، وقد تلقت استثماراً أولياً بقيمة 5 ملايين دولار من (Griffin Gaming Partners) العام الماضي. فيما تلقت الشركة، التي أطلقت لعبتها المحمولة (Royal Riches) على (Google Play) و(App Store) الشهر الماضي، استثماراً أولياً آخر بقيمة 50 مليون دولار من الشركة الأمريكية نفسها.

وتتكون الشركة من فريق من ذوي الخبرة في مجال الألعاب، إذ شارك أعضاء الفريق بتطوير العديد من ألعاب الهاتف المحمول العالمية الأعلى ربحاً ورواجاً، والتي تحظى بإجمالي 9.5 مليون مستخدم نشط يومياً وتصل إيراداتها لأكثر من مليار دولار حتى الآن.

تركيا.. مركز الشركات الناشئة

في السنوات القليلة الماضية، وتزامناً مع جائحة كورونا التي وجهت حياتنا العملية والتجارية والترفيهية إلى الفضاء الإلكتروني بشكل شبه كامل، لاقت الشركات التركية الناشئة العاملة بقطاع التكنولوجيا اهتماماً عالمياً بالغاً، وأضحت بفضل كثرة الاستثمارات العالمية التي تضخ بها من كبرى الشركات العاملة في سوق التقنية على مستوى العالم.

فيما صرح فيل ساندرسون ، المدير العام لشركة الاستثمار الأمريكية (Griffin Gaming Partners) التي مولت شركة (Spyke Games) التركية مؤخراً، أن الشركات الجيدة تواصل النمو في كل مكان، لا سيما في تركيا ، مضيفاً: "أصبحت تركيا مكاناً مركزياً للشركات الناشئة الناشئة. هناك مشهد ألعاب مفعم بالحيوية في تركيا".

وأشار ساندرسون إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة (Spyke Games)، شيرينو أوغلو، موهوب في توظيف الأشخاص المتعلمين وذوي الخبرة العالية. ولفت ساندرسون إلى أن الشركات الناشئة في تركيا تعرف جيداً كيفية إنتاج منتجات وألعاب بمليارات الدولارات، وأكد على أن الفرق المنهجية والاقتصاد المتوازن ومعرفة كيفية إنشاء ألعاب ممتعة برسومات مذهلة هي العناصر الصحيحة التي تجعل اللعبة ناجحة.

سياسات الدعم لشركات الالعاب

تلعب السياسات التي تشجع ريادة الأعمال في المجال التكنولوجي دوراً مهماً في زيادة فعالية الشركات المحلية في مختلف القطاعات على المستوى المحلي والعالمي. وبفضل خطط الدعم الممنهجة وسياسات الدعم والتشجيع الحكومي في المجال التكنولوجي تحديداً التي توليها الحكومة أهمية قصوى لإنتاج منتجات عالية القيمة، تبرز شركات التكنولوجيا والألعاب من خلال ثقة المستثمرين الأجانب الذين ضخوا استثمارات بالمليارات رفعت من قيمة الشركات الناشئة وسلطت عليها الأضواء عالمياً.

من جانبه لفت وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك، في منشور على حسابه على موقع تويتر حول التمويل الأخير الذي تلقته (Spyke Game)، الانتباه إلى حقيقة أن صناعة الألعاب التركية التي يلعبها مليارات الأشخاص حول العالم، تستمر في النمو يوماً بعد يوم. وأكد وارانك أن تلقي الشركة التركية استثماراً أولياً بقيمة 55 مليون دولار، هو مصدر فخر للنظام البيئي لريادة الأعمال والابتكار في تركيا.

وفي السنوات الأخيرة، أثبتت شركات الألعاب التركية قدرتها على المنافسة الدولية في هذا المجال، وذلك بعد أن أصبحت (Peak Games) أول شركة تكنولوجية أحادية القرن (Unicorn) في تركيا بعد أن تجاوز تمويلها حاجز المليار دولار عام 2020. وبالمثل، تمكنت العام الماضي شركة (Dream Games) المطورة لألعاب الهواتف الذكية ومقرها إسطنبول أن تصبح ثاني شركة ألعاب تركية تدخل نادي الشركات أحادية القرن.