سياسة
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جريمة تهز العراق.. أب يقتل ابنته وأمّها وجدّتها ثم ينتحر
كشفت قيادة شرطة محافظة بابل في العراق أن أباً أقدم على قتل ابنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر وسط مدينة الحلة.
جريمة تهز العراق.. أب يقتل ابنته وأمّها وجدّتها ثم ينتحر
الأب قتل ابنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر
19 يناير 2022

وقعت جريمة وصفت بأنها "مروعة"، الثلاثاء، في مدينة الحلة جنوبي العراق، قتل خلالها أب ابنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر.

وكشفت قيادة شرطة محافظة بابل، عبر حسابها في موقع فيسبوك أن" قائد شرطة المحافظة أشرف ميدانياً على قوة أمنية طوقت مكان حادث إقدام أب على قتل ابنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر وسط مدينة الحلة".

وذكرت أن "الأب أطلق النار باتجاه ابنته وأرداها قتيلة، ثم انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه بعد أن أقدم على قتل أمها وجدتها".

وأشارت إلى أنه تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي، وإلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ملابسات أكثر عن الجريمة.

في العراق أيضاً، يذكر أن شاباً في المرحلة الإعدادية، أقدم الشهر الماضي على قتل والديه وأخيه الأكبر، وجرح أخته في جريمة مروعة بمحافظة النجف.

وفي بداية العام الجاري، أعلنت شرطة محافظة الديوانية القبض على متهم قتل والده خنقاً، وألقاه في فتحة تصريف المياه.

وبلغ عدد الجرائم المسجلة عام 2021 في العراق 1077 جريمة قتل، جرى اكتشاف 666 جريمة منها، أي بنسبة 61%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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