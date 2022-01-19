قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الأربعاء إنه لا يوجد ما يدعو الولايات المتحدة للقلق إزاء التدريبات العسكرية المشتركة القادمة بين بيلاروسيا وروسيا، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائه مع الرئيس الأوكراني، إن روسيا قد تشن هجوماً جديداً على أوكرانيا "بإشعار قصير جداً".

ونقلت روسيا قوات لها هذا الأسبوع إلى بيلاروسيا، قبل أن توضح مينسك أنها ضمن تدريبات مشتركة تعقد الشهر المقبل.

يأتي ذلك في ظل مخاوف من أن موسكو ربما تستعد لشن هجوم عسكري جديد على أوكرانيا، فيما تنفي روسيا وجود أي خطط لشن هجوم.

وقال ريابكوف "يمكنني أن أؤكد لكم أنه ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن التدريبات".

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء إن روسيا قد تشن هجوماً جديداً على أوكرانيا "بإشعار قصير جداً" وذلك لدى لقائه مع الرئيس الأوكراني في المرحلة الأولى من مهمة دبلوماسية جديدة لتفادي الحرب.

وقالت روسيا إن التوتر بخصوص أوكرانيا يتزايد وإنها ما زالت تنتظر رداً أمريكياً كتابياً على مطالبها الشاملة المتعلقة بضمانات أمنية من الغرب.

وسلط هذان التصريحان الداعيان للتشاؤم الضوء على الهوة التي تفصل بين واشنطن وموسكو في الوقت الذي يتأهب فيه بلينكن لعقد اجتماع مع سيرجي لافروف يوم الجمعة وصفه محلل للسياسة الخارجية الروسية بأنه "ربما كان آخر فرصة قبل تحطم القطار".

وقال بلينكن للدبلوماسيين في السفارة الأمريكية في كييف،، إن حشد روسيا عشرات الآلاف من جنودها قرب حدود أوكرانيا يحدث "دون أي استفزاز أو أي داع".

وأضاف "نعلم أن هناك خططاً موجودة لزيادة تلك القوة أكثر من ذلك بإشعار قصير جداً وهذا يتيح للرئيس بوتين القدرة بإشعار قصير جداً أيضا لتنفيذ عمل عدواني آخر ضد أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن شحنات السلاح الغربية لأوكرانيا والمناورات العسكرية وطلعات طائرات حلف شمال الأطلسي هي أسباب التوتر المتزايد.