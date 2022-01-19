سياسة
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صور | مدن سعودية تسجل أدنى درجة حرارة منذ 30 عاماً
مدينة طريف السعودية الواقعة شمالي البلاد، تسجل 6 درجات تحت الصفر لتكون أدنى درجة حرارة تسجلها مدينة سعودية خلال الـ30 عاماً الماضية. فيما يتوقع خبير في الأرصاد الجوية اشتداد البرودة خلال الأيام المقبلة مع تكثف الكتل الهوائية القطبية على المملكة.
صور | مدن سعودية تسجل أدنى درجة حرارة منذ 30 عاماً
في تبوك بشمال غرب البلاد غطت الثلوج جبل اللوز / AFP
19 يناير 2022

سجلت مدينة طريف السعودية الواقعة شمالي البلاد 6 درجات تحت الصفر لتكون أدنى درجة حرارة تسجلها مدينة سعودية خلال الـ30 عاماً الماضية.

وقال المركز الوطني للأرصاد على تويتر إنّ مدينة طريف في شمال البلاد عند الحدود مع الأردن هي "أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ30 عاماً الماضية وفقاً للسجلات المناخية للمركز". فيما توقع خبير في الأرصاد الجوية اشتداد البرودة خلال الأيام المقبلة مع تكثف الكتل الهوائية القطبية.

كما أوضح المركز تسجيل مدينة القريات عند الحدود مع الأردن خمس درجات تحت الصفر الثلاثاء، وعرعر على الحدود مع العراق أربع درجات تحت الصفر.

كما نوه المركز إلى استمرار موجة البرد في المناطق الشمالية بالمملكة حتى نهاية الأسبوع.

وفي تبوك في شمال غرب البلاد، غطت الثلوج جبل اللوز، ما دفع مئات الأسر السعودية إلى الخروج من أجل التنزه في تلك الأجواء المناخية المميزة.

وتعرف السعودية بأنها واحدة من أكثر دول العالم حراً، لكن مناطقها الشمالية عادة ما تتعرض لموجات برد شديد خلال فصل الشتاء.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المسؤول في مركز "وسم" للأرصاد الجوية المتخصص في طقس المنطقة العربية، حسن عبد الله، إن "الكتل الهوائية القطبية السيبيرية تؤثر حالياً على مناطق شاسعة من شمال السعودية". وتوقع أن "تشتد الموجة السيبيرية خلال نهاية هذا الأسبوع وتؤثر على أجزاء في وسط السعودية مثل مدينة الرياض".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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