سياسة
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أردوغان: صنعنا المسيّرات المسلحة رغم أنف المستخِفين بقدراتنا
الرئيس التركي يقول إن بلاده نجحت في تصنيع الطائرات المسيّرة المسلحة رغماً عن الأطراف التي استخفت بقدراتها في هذا الإطار. وشدّد على أن بلاده تبرز حالياً كأقوى بديل في الوقت يتغير فيه مركز الإنتاج والتجارة العالميين.
أردوغان: صنعنا المسيّرات المسلحة رغم أنف المستخِفين بقدراتنا
أردوغان يقول إن بلاده صنعت الطائرات المسلحة المسيّرة رغم أنف أولئك الذين قالوا "‘لا تستطيعون فعل ذلك" / AA
19 يناير 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده نجحت في تصنيع الطائرات المسيّرة المسلحة رغماً عن الأطراف التي استخفت بقدراتها في هذا الإطار.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأربعاء، خلال الاجتماع الـ51 مع مختاري الأحياء والقرى، الذي جرى في صالة المعارض بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أن الأحداث التي شهدتها تركيا خلال آخر 20 عاماً، وخاصة الـ10 الماضية، مليئة بالدروس السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية.

وتابع: “صنعنا الطائرات المسلحة المسيّرة رغم أنف أولئك الذين قالوا ‘لا تستطيعون فعل ذلك’، وبات هؤلاء اليوم يطلبون منا شراء هذه الطائرات“.

وأكّد أن “تركيا أثبتت للعالم أنها قادرة على إنجاز كل ما قالوا إن استيعابها وقوتها وذكاءها غير كاف له، بل إن ما أنجزته أفضل مما أنجزه الآخرون“.

ولفت أردوغان إلى أن “حكومات حزب العدالة والتنمية عملت على استكمال أوجه القصور منذ نحو 20 عاماً، وسعت إلى بناء تركيا العظيمة والقوية“.

وأوضح أن هذه الحكومات خلال تلك الفترة كانت تكافح في الوقت نفسه ضد “العقلية الخبيثة” التي تستخف بقدرات تركيا يومياً وفي جميع المجالات.

وشدّد الرئيس التركي على أن بلاده تبرز حالياً كأقوى بديل في الوقت الذي يتغير فيه مركز الإنتاج والتجارة العالميين.

وأردف: “بينما تعمل المصانع الموجودة في الصناعة بكامل طاقتها، يجري تنفيذ استثمارات جديدة باستمرار“.

وزاد: “اقتربنا من حدود 30 مليون في مجال التوظيف من خلال الوصول إلى مستوى أعلى مما كنا فيه قبل جائحة كورونا“.

وأكّد أن حجم التجارة الخارجية لتركيا بلغ 500 مليار دولار، منها أكثر من 225 مليار دولار يعود إلى الصادرات.

وحول الاجتماع مع المختارين، قال أردوغان إنه مناسبة لتبادل الآراء والتشاور معهم حول قضايا وأفراح وإنجازات ومستقبل البلد والشعب.

وأضاف: “لقد شهدنا مع مختارينا جميع الأحداث التي جرت منذ اجتماعنا الأول قبل 7 سنوات. فرحنا معاً وشعرنا بالحزن معاً“.

وتابع: “حتى إن اجتماعاتنا مع المخاتير دخلت في تاريخنا السياسي كواحدة من أكبر وأشمل أعياد الديمقراطية في بلدنا“.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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