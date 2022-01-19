قال محام إيراني يتولى الدفاع عن السائح الفرنسي المسجون في إيران بنيامين برييه، الأربعاء، إن موكله سيمثل أمام محكمة ثورية غداً الخميس بتهمة التجسس.

وأضاف سعيد دهقان وهو أحد محاميي الدفاع عن المتهم لوكالة رويترز أن "بنيامين سيمثل أمام القضاء لمحاكمته بتهم التجسس والعمل ضد الأمن القومي".

وبرييه محتجز في إيران منذ مايو/أيار 2020، وكان قد اعتُقل بعد تشغيل طائرة هليكوبتر صغيرة يجري التحكم فيها عن بُعد، في الصحراء قرب الحدود بين تركمانستان وإيران. ووُجهت إليه تهمة 'التجسس والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية'.