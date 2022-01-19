سياسة
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سائح فرنسي محتجز بإيران يمثل للمحاكمة غداً بتهمة التجسس.. ما حكايته؟
من المقرر أن يمثُل سائح فرنسي مسجون في إيران أمام محكمة ثورية غداً الخميس بتهمة التجسس، وذلك بعد اعتقاله بسبب تشغيل طائرة هليكوبتر صغيرة يجري التحكم فيها عن بُعد، في الصحراء قرب الحدود بين تركمانستان وإيران.
سائح فرنسي محتجز بإيران يمثل للمحاكمة غداً بتهمة التجسس.. ما حكايته؟
السائح الفرنسي المسجون في إيران سيمثل أمام محكمة ثورية غداً الخميس بتهمة التجسس / AA
19 يناير 2022

قال محام إيراني يتولى الدفاع عن السائح الفرنسي المسجون في إيران بنيامين برييه، الأربعاء، إن موكله سيمثل أمام محكمة ثورية غداً الخميس بتهمة التجسس.

وأضاف سعيد دهقان وهو أحد محاميي الدفاع عن المتهم لوكالة رويترز أن "بنيامين سيمثل أمام القضاء لمحاكمته بتهم التجسس والعمل ضد الأمن القومي".

وبرييه محتجز في إيران منذ مايو/أيار 2020، وكان قد اعتُقل بعد تشغيل طائرة هليكوبتر صغيرة يجري التحكم فيها عن بُعد، في الصحراء قرب الحدود بين تركمانستان وإيران. ووُجهت إليه تهمة 'التجسس والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية'.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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