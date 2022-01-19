سياسة
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الأمم المتحدة تحذر من "انهيار خطير" للوضع الأمني جراء عمليات التهجير بالقدس
المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق "تور وينسلاند" يحذر من "انهيار خطير" للوضع الأمني وعدم استقرار واسع النطاق، في حال عدم توقف السلطات الإسرائيلية عن تهجير الفلسطينيين وإخلائهم من بيوتهم بحي الشيخ جراح وبلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.
الأمم المتحدة تحذر من "انهيار خطير" للوضع الأمني جراء عمليات التهجير بالقدس
 الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف تهجير الفلسطينيين بالقدس / AFP
19 يناير 2022

دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند" الأربعاء، إسرائيل إلى عدم تهجير الفلسطينيين وإخلائهم من بيوتهم بحي الشيخ جراح وبلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في إفادة قدمها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية المنعقدة حالياً بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك برئاسة وزيرة خارجية النرويج “أنيكن هويتفلدت“، لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال وينسلاند: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تهجير الفلسطينيين وإلى عدم إخلائهم من بيوتهم، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأضاف: "ما زلت أشعر بالقلق إزاء احتمال إخلاء عدد من العائلات الفلسطينية من بيوتها التي عاشوا فيها منذ عقود في حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية، وإن خطر حدوث هذا سيكون بمثابة تصعيد للعنف".

وداهمت الشرطة الإسرائيلية، فجر الأربعاء، منزل عائلة صالحية بحي الشيخ جراح، واعتقلت الموجودين فيه، قبل أن تقدم طواقم البلدية على هدمه.

وعائلة صالحية من بين عشرات العائلات الفلسطينية اللاجئة التي استقرت بحي الشيخ جراح عام 1956، بعد اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بموجبه تخلت تلك العائلات اللاجئة من مناطق مختلفة إثر نكبة العام 1948، عن بطاقة اللاجئ التي كانت بحوزتها.

في السياق ذاته، قال وينسلاند: "بدون آفاق واقعية لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة بين الطرفين، فسوف نواجه أمرا لا رجوع فيه"، في إشارة لاحتمال عودة التوتر الأمني.

وأضاف: "إنها مسألة وقت فقط قبل أن نواجه انهياراً خطيراً (للوضع الأمني) وعدم استقرار واسع النطاق".

وأوضح المسؤول الأممي أن "الشركاء من دول المنطقة لديهم دور حيوي وينبغي عليهم بذل الجهود لتشجيع الفصائل الفلسطينية على المضي نحو توافق سياسي يجمع بين قطاع غزة والضفة الغربية في كيان واحد".

وتابع وينسلاند: "قطاع غزة سيبقى محورياً في إطار دولة فلسطينية مستقبلية كجزء من حل الدولتين".

وتسببت انتهاكات إسرائيلية بحق سكان القدس، ولاسيما أهالي الشيخ جراح، في اندلاع مواجهة عسكرية شرسة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي، في مايو/أيار الماضي، دامت 11 يوماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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