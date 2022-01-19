سياسة
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طائرة بريطانية ثامنة تنطلق إلى أوكرانيا حاملة أسلحة مضادة للدبابات
طائرة شحن عسكرية بريطانية ثامنة، تغادر قاعدة "بريزي نورتون" الجوية محملة بالأسلحة إلى كييف، حسبما أفادت مصادر مطلعة. وكان نائب وزير الدفاع البريطاني قد أعلن الأربعاء أن "بلاده سلمت أوكرانيا عدة آلاف من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات".
طائرة بريطانية ثامنة تنطلق إلى أوكرانيا حاملة أسلحة مضادة للدبابات
آلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات ترسلها بريطانيا إلى القوات المسلحة الأوكرانية / Reuters
19 يناير 2022

غادرت الأربعاء طائرة شحن عسكري بريطانية ثامنة، قاعدة "بريزي نورتون" الجوية محملة بالأسلحة إلى كييف، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

والأسبوع الماضي، عقد حلف شمال الأطلسي (الناتو) اجتماعاً لبحث الأزمة الأوكرانية بينما كانت روسيا تحشد نحو 100 ألف جندي بالدبابات وأسلحة أخرى ثقيلة قرب الحدود الشرقية لأوكرانيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني بين والاس أن "بلاده سلمت أوكرانيا عدة آلاف من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات".

وأضاف في مقابلة إذاعية: "أرسلنا آلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات إلى القوات المسلحة الأوكرانية". ووصف الشعب الأوكراني بشعب ذي سيادة مستعد للدفاع عن كل شبر من أرضه.

وكان وزير الدفاع البريطاني قد أعلن الاثنين، أن بلاده "ستزود أوكرانيا بأنظمة مضادة للدبابات للدفاع عن النفس". وأضاف أنها "لا تعتبر أسلحة استراتيجية ولا تمثل أي خطر على روسيا، ومخصصة للدفاع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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