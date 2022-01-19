سياسة
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عالجوهم من فيروس كورونا بدواء للخيول.. سجناء أمريكيون يقاضون إدارة السجن
سجناء بأحد سجون ولاية أركنساس الأمريكية، يرفعون دعوى قضائية يقولون فيها إن إدارة السجن وصفت لهم، بدون علمهم، دواء "إيفرمكتين"، الطارد للديدان عند الخيول، لعلاجهم من كورونا.. تعرف التفاصيل.
عالجوهم من فيروس كورونا بدواء للخيول.. سجناء أمريكيون يقاضون إدارة السجن
إيفرمكتين هو علاج بيطري طارد للديدان / AFP
19 يناير 2022

رفع سجناء بأحد سجون ولاية أركنساس الأمريكية، دعوى قضائية قالوا فيها إن إدارة السجن وصفت لهم، بدون علمهم، دواء "إيفرمكتين"، الطارد للديدان عند الخيول، لعلاجهم من كورونا.

لكن طبيباً مسؤولاً عن إعطاء الدواء قال إنه لم يجبر أي سجين على تناوله.

وقد حذر مسؤولو الصحة سابقاً من استخدام الدواء في علاج كوفيد، على الرغم من الموافقة على استخدام جرعات صغيرة منه في علاج بعض الحالات المرضية البشرية.

وقد روج أنصار نظرية المؤامرة والنشطاء المعارضون للقاح كورونا للدواء كبديل عن التطعيم.

وأضافت الدعوى القضائية أن السجناء تناولوا دواء إيفرمكتين بدون موافقة مسبقة منهم، وأن السجناء أصيبوا بأعراض جانبية بعد تناولهم الدواء، من بينها اعتلال في الرؤية وإسهال وتقلصات في المعدة.

من جانبه قال المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية في ولاية أركنساس، غاري سوليفان، في بيان: "ينبغي عدم خداع أي شخص بما في ذلك السجناء، وإخضاعهم لتجارب طبية".

وأضاف: "أخفق السجن في استخدام علاج آمن ومناسب لكوفيد-19، حتى في ذروة الجائحة"، داعياً إلى محاسبة المسؤولين.

وشهد منتصف عام 2021، زيادة في الترويج للوصفات الدوائية في الولايات المتحدة. ووفق مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سجلت مراكز مكافحة السموم في شتى أرجاء البلاد زيادة في عدد المتصلين بسبب تناول مواطنين دواء إيفرمكتين.

ودواء إيفرمكتين، هو علاج بيطري طارد للديدان، ويمكن استخدامه بجرعات صغيرة لعلاج بعض الحالات المرضية التي تصيب البشر، مثل الالتهابات التي تسببها بعض الديدان الطفيلية وقمل الرأس، وبعض الأمراض الجلدية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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