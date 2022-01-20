سياسة
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عقب وفاة متظاهر.. 3 أحزاب تونسية تحمّل سعيّد مسؤولية انتهاك الحريات
تعليقاً على وفاة متظاهر متأثراً بجراحه في احتجاجات الجمعة الماضي بتونس، حمّلت 3 أحزاب الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية، عما اعتبرتها انتهاك الحقوق السياسية والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ "الانقلاب" على الدستور.
عقب وفاة متظاهر.. 3 أحزاب تونسية تحمّل سعيّد مسؤولية انتهاك الحريات
الداخلية: قوات الأمن تحلّت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين / Reuters
20 يناير 2022

حمّلت 3 أحزاب الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية، عما اعتبرتها انتهاك الحقوق السياسية والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ "الانقلاب" على الدستور.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن حزب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات، اطلعت عليه الأناضول، تعليقاً على أنباء وفاة متظاهر بالعاصمة التونسية متأثراً بجراحه خلال احتجاجات خرجت يوم الجمعة الماضي.

وطالب البيان النيابة العمومية بالكشف سريعاً عن ملابسات هذه الوفاة وتتبع كلّ مَن شارك أو تسبب فيها أمراً وتنفيذاً.

وأدان ما وصفه "العنف المفرط الذي واجهت به قوات الأمن متظاهري الجمعة".

وجددت الأحزاب الثلاثة التزامها النضال من أجل عودة تونس إلى مسارها الدستوري وإنهاء حالة الاستثناء وإنقاذ الدولة التونسية من مخاطر الانهيار.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب (شعبية) "وفاة أحد المتظاهرين في أحد مستشفيات العاصمة متأثراً بإصابات خطيرة تعرّض لها جراء العنف المفرط الذي مورس على المتظاهرين"، يوم الجمعة الماضي في احتجاجات خرجت ضد قرارات الرئيس سعيّد.

وأعلنت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، مساء الأربعاء، فتح تحقيق في وفاة شخص قالت إنه "عُثر عليه وسط العاصمة الجمعة في حالة إغماء ودون آي آثار عنف ظاهرة، على أن تُعرض جثته على الطبّ الشرعي لتحديد سبب الوفاة".

والجمعة، قالت وزارة الداخلية، إن "قوات الأمن تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمّدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن"، مضيفة أن "تفريقهم جاء لخرقهم قراراً حكومياً بمنع التظاهرات في الأماكن المفتوحة والمغلقة للحدّ من تفشي فيروس كورونا".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

ومقابل القوى الرافضة لإجراءات سعيّد، والتي تعتبرها "انقلاباً على الدستور"، تؤيّد قوى تونسية أخرى هذه الإجراءات، وتعتبرها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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