سياسة
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رئيس البنك الدولي يقارن بين مليارات مايكروسوفت وديون دول فقيرة.. كم بلغت؟
بعد إعلان شركة مايكروسوفت الأمريكية إنفاقها عشرات مليارات الدولارات لشراء شركة ألعاب فيديو، عقد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الأربعاء، مقارنة بين هذه الصفقة والأموال التي تعهدت بها الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة التي ترزح تحت أعباء الديون.
رئيس البنك الدولي يقارن بين مليارات مايكروسوفت وديون دول فقيرة.. كم بلغت؟
مايكروسوفت تنوي الاستحواذ في مقابل 69 مليار دولار على شركة أكتيفيشن بليزارد الأمريكية لألعاب الفيديو / AA
20 يناير 2022

عقد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الأربعاء، مقارنة بين صفقة لشركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة لشراء شركة ألعاب فيديو عشرات مليارات الدولارات، والأموال التي تعهدت بها الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة التي ترزح تحت أعباء الديون.

وقال مالباس: "أذهلني هذا الصباح استثمار شركة مايكروسوفت (…) 75 مليار دولار في شركة ألعاب فيديو، مقارنة بتبرعات بلغت 24 مليار دولار فقط على مدى ثلاث سنوات لمساعدة البلدان الأكثر فقراً"، في إشارة إلى تبرعات تقدّمت بها 48 دولة غنية ومتوسطة الدخل في ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف مالباس حول صفقة مايكروسوفت خلال نقاش في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "عليك أن تتساءل، هل هذا هو التوزيع الأفضل لرأس المال".

وتابع: "يجب أن يوجد مزيد من تدفق الأموال والنمو في الدول النامية".

وأعلنت مايكروسوفت الثلاثاء نيتها الاستحواذ في مقابل نحو 69 مليار دولار على شركة "أكتيفيشن بليزارد" الأمريكية العملاقة لألعاب الفيديو التي أصدرت ألعاباً واسعة الشعبية منها كاندي كراش وكول أوف ديوتي ووورلد أوف ووركرافت.

ودعا رئيس البنك الدولي الدول الأكثر ثراء في مجموعة العشرين إلى تقديم مزيد من إعفاءات الديون للبلدان الأقل نمواً في العالم والمؤهلة للحصول على قروض بدون فوائد.

وقال مالباس: "الديون المستحقة باتت مهولة، وأصبحت مشكلة مركّبة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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