سياسة
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ميركل ترفض عرض عمل بالأمم المتحدة وتتفرغ لكتابة مذكراتها
أعلن مكتب المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، رفضها عرض عمل اقترحه عليها الأمين العام للأمم المتحدة، إذ تكرّس ميركل وقتها لكتابة مذكراتها السياسية مع مستشارتها السابقة والمقربة منها بيت بومان.
ميركل ترفض عرض عمل بالأمم المتحدة وتتفرغ لكتابة مذكراتها
ميركل ترفض عرض عمل اقترحه عليها الأمين العام للأمم المتحدة / AA
20 يناير 2022

أعلن مكتب المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، التي تركت منصبها مطلع ديسمبر/كانون الأول، أنها رفضت عرض عمل اقترحه عليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال مكتبها الأربعاء إن "ميركل اتصلت هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وشكرته وأبلغته انها لن تقبل العرض"، فيما لم يحدد المكتب طبيعة عرض الأمم المتحدة.

لكن وفقاً لمصادر داخل المنظمة، كان الأمر يتعلق بتعيين رئيس مجلس مكون من شخصيات مختلفة للتعامل مع جدول الأعمال المشترك في الأمم المتحدة الذي اقترحه غوتيريش نهاية عام 2021 بهدف تعزيز وتسريع الاتفاقات المتعددة الأطراف، ومقر هذا المنصب الفخري ليس في نيويورك.

كررت ميركل، التي أعلنت انسحابها منذ فترة طويلة بعد الانتخابات التشريعية الألمانية في سبتمبر/أيلول 2021، في عدة مناسبات أنها لا ترغب في تولي أي وظيفة جديدة بعد خروجها من المستشارية.

ومنذ أن انسحبت من الحياة السياسية نهائياً في 8 ديسمبر/كانون الأول، كرست ميركل (67 عاماً) وقتها لكتابة مذكراتها السياسية مع مستشارتها السابقة والمقربة منها بيت بومان.

ومن المفترض أن يستمر مشروع الكتابة، الذي يهدف إلى شرح القرارات السياسية الرئيسية التي اتخذتها ميركل خلال فترة بقائها في السلطة طوال 16 عاماً، لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، وفقاً للمستشارة.

بصفتها عضواً في البرلمان لأكثر من 30 عاماً، لدى ميركل الآن مكتب في مبنى البوندستاغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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