سياسة
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أحدهم فنان شهير.. فضيحة تحرّش جنسي توقف برنامج ذا فويس في هولندا
أوقفت محطة تليفزيونية برنامج "ذا فويس" العالمي الشهير لاكتشاف المواهب في هولندا بعد مزاعم بحدوث تحرّش جنسي، شارك في بعضها مشاهير.
أحدهم فنان شهير.. فضيحة تحرّش جنسي توقف برنامج ذا فويس في هولندا
نسخ محلية أُنتجت من برنامج THE VOICE في أكثر من 150 دولة
20 يناير 2022

أوقفت محطة تليفزيونية برنامج "ذا فويس" العالمي الشهير لاكتشاف المواهب في هولندا بعد مزاعم بحدوث تحرّش جنسي، شارك في بعضها مشاهير.

يُذكر أن نسخاً محلية أُنتجت من هذا البرنامج في أكثر من 150 دولة.

وتهدد فضيحة التحرّش الجنسي بالتأثير على رموز آخرين في وسائل الإعلام الهولندية وعالم الترفيه في أول واقعة من نوعها لحركة "مي تو" النسائية الاجتماعية المناهضة للتحرّش الجنسي في هولندا منذ بدء الحركة العالمية قبل أربع سنوات.

وقال مدّعون محليون لرويترز، الأربعاء، إنه "يوجد شاهدَان اثنان قدّما بلاغات للشرطة عن مخالفات بذيئة تتعلق بالبرنامج التليفزيوني".

وقال محامي المغني علي بي، أحد أشهر مغنيي الراب في هولندا والمدرب منذ زمن في برنامج "ذا فويس هولندا"، لوكالة أنباء ANB إن الشرطة تلقت بلاغين ضد موكله.

وأضاف المحامي بارت سويرس: "ينفي علي بي تماماً أنه ارتكب أي مخالفات".

وبرنامج "ذا فويس" الهولندي أحد أشهر البرامج التليفزيونية في البلاد منذ سنوات.

وأصدرت محطة RTL الهولندية بياناً مطلع الأسبوع تقول فيه إنها "سحبت البرنامج بعد إبلاغها بمزاعم تتعلق بسلوك جنسي غير مقبول واستغلال للنفوذ".

وبعد ذلك الإعلان اعترف قائد الفرقة الموسيقية لبرنامج اكتشاف المواهب في بيان أُرسل لوسائل إعلام هولندية متعددة بارتكاب سلوك جنسي غير لائق، ثم قدّم استقالته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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