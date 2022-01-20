سياسة
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جراء العواصف الثلجية.. مقتل 3 أطفال سوريين وتعرض مئات الآلاف لخطر كبير
أعلنت منظمة كير الإنسانية، مقتل 3 أطفال سوريين، وتعرض مئات الآلاف لخطر كبير، جراء العواصف الثلجية التي ضربت المخيمات.
جراء العواصف الثلجية.. مقتل 3 أطفال سوريين وتعرض مئات الآلاف لخطر كبير
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى أقل مما كانت عليه في 40 عاماً، لتصل إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر. / AFP
20 يناير 2022

أعلنت منظمة كير الإنسانية، مقتل ثلاثة أطفال سوريين، وتعرض مئات الآلاف من الأشخاص لخطر كبير، جراء عواصف شتوية شديدة تضرب سوريا والدول المجاورة.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة، حذرت فيه من أن "هجمة العواصف الشتوية الشديدة تؤدي إلى تفاقم الوضع المعيشي للنازحين السوريين، وكذلك السوريين الذين يعيشون في لبنان والأردن، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أقل مما كانت عليه في 40 عاماً، لتصل إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر".

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تركيا، فقد دمرت العواصف الشتوية 362 خيمة، وأثرت على 2124 نازحاً سورياً يعيشون في مخيمات، مشيرة إلى أن طفلاً بمخيم في قسطل مقداد في مدينة عفرين، توفي عندما انهارت خيمة كان فيها، بسبب تراكم الثلوج على سطحها، كما أن والدة الطفل في وحدة العناية المركزة.

كما لقي طفلان يبلغان من العمر 3 و5 سنوات مصرعهما صباح الاثنين في مخيم بشمال حلب بسوريا، عندما اندلع حريق في خيمتهم بسبب المدفأة، وأصيبت والدة الطفلين بحروق خطيرة ونُقلت إلى المستشفى، حسب منظمة الخوذات البيضاء.

كما تسبب الطقس البارد في انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم لطفلين في مخيمات بلبل بسوريا، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "الطفلين يتلقيان العلاج حالياً في مستشفى في عفرين بسوريا".

وقالت منظمة كير إن "اللاجئين في لبنان يعيشون عبر مساحات واسعة من المخيمات العشوائية، حيث يفتقرون إلى الحماية من العوامل الجوية".

وقال مدير المنظمة في لبنان: "الناس ليس لديهم وظائف أو دخل، إنهم يعانون بالفعل من عواقب أزمة اقتصادية غير مسبوقة في لبنان وليس لديهم وسيلة لحماية أنفسهم من العواصف الثلجية المتوقعة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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