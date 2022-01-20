قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن "وزارة الخارجية الأمريكية سمحت لكل من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، بإرسال صواريخ أمريكية الصنع وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا"، في الوقت الذي تنبأ فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بهجوم روسي عليها.

وبموجب قواعد قيود الصادرات، يتعين أن تحصل الدول على موافقة وزارة الخارجية قبل نقل أي أسلحة حصلت عليها من الولايات المتحدة إلى طرف ثالث.

وقال أحد المصادر، إن "اتفاقات النقل إلى طرف ثالث ستسمح لإستونيا بنقل صواريخ جافلين المضادة للدبابات إلى أوكرانيا، بينما سيُسمح لليتوانيا بإرسال صواريخ ستينجر".

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة الأمريكية سمحت لكل من ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وبريطانيا بتزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية الصنع من مخزوناتها، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن الأسلحة.

وقال المتحدث: "تقف الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها معاً لتسريع المساعدة الأمنية لأوكرانيا، نحن على اتصال وثيق مع شركاء أوكرانيا وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي، ونستغل كل أدوات التعاون الأمني المتاحة لمساعدة أوكرانيا في تعزيز دفاعاتها في مواجهة العدوان الروسي المتنامي".

وظهرت الأنباء بشأن الموافقة على نقل الأسلحة، الأربعاء، بعدما قال بايدن في مؤتمر صحفي إن روسيا ستدفع ثمناً باهظاً إذا غزت أوكرانيا.

ونفى المسؤولون الروس مراراً التخطيط لغزو أوكرانيا، لكن الكرملين حشد نحو 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا في تعزيزات يقول الغرب إنها "استعداد لحرب، هدفها منعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

وأثار الوضع قلقاً شديداً في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وغيرها من أعضاء حلف الأطلسي، وكذلك بين أعضاء الكونجرس الأمريكي.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن بشأن الموافقة على نقل أسلحة، فيما قال أحد المصادر إن "الموافقة على نقل الأسلحة تعكس شعوراً بالإلحاح بشأن الأزمة، بعد بعض التباطؤ، في البدء، من جانب الوزارة".