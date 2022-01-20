سياسة
3 دقيقة قراءة
شركة صينية على صلة بالجيش تبيع أجهزة المسح الضوئي لأوروبا.. ما القصة؟
اعتمدت السلطات في أكثر المناطق حساسية بالعالم، على أجهزة مسح ضوئي أمنية صنعتها شركة صينية لها علاقات وثيقة بالجيش والحزب الشيوعي الحاكم.
شركة صينية على صلة بالجيش تبيع أجهزة المسح الضوئي لأوروبا.. ما القصة؟
أجهزة المسح الضوئي الصينية تملأ مطارات وموانd أوروبا ونقاط العبور الرئيسية في العالم. / AP
20 يناير 2022

في بعض أكثر المناطق حساسية بالعالم، نصبت السلطات أجهزة مسح ضوئي أمنية صنعتها شركة صينية واحدة، لها علاقات وثيقة بالجيش الصيني وأعلى مستويات الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وأكبر مواني أوروبا، والمطارات من أمستردام إلى أثينا، وحدود حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع روسيا، تعتمد جميعها على المعدات التي تصنعها شركة "نوكتيك"، التي سرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في العالم من حيث الإيرادات، لأجهزة المسح الضوئي الأمني للبضائع والمركبات.

جُمّدَت أعمال "نوكتيك" في الولايات المتحدة لسنوات بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكنها حقّقَت انتشاراً كبيراً في جميع أنحاء أوروبا، حيث نصبت أجهزتها في 26 من أصل 27 دولة بالاتحاد الأوروبي، وفقاً لسجلات المشتريات العامة والحكومة والشركات التي راجعتها وكالة أسوشيتد برس.

تعقيد هيكل ملكية "نوكتيك" واتساع وجودها العالمي، دق أجراس الإنذار على جانبَي المحيط الأطلسي، إذ يخشى عدد متزايد من مسؤولي الأمن وصناع السياسات الغربيين من أن الصين يمكن أن تستغلّ معدات "نوكتيك" لتخريب نقاط العبور الرئيسية أو الوصول غير المشروع إلى البيانات الحكومية أو الصناعية أو الشخصية من خلال العناصر التي تمرّ عبر أجهزتها.

فيما يزعم منتقدو "نوكتيك" أن الحكومة الصينية دعمت الشركة بفاعلية لتتمكن من تقويض المنافسين، وتمنح بيجين نفوذاً محتمَلاً على البنية التحتية الحيوية في الغرب، حيث تسعى الصين لترسيخ نفسها كقوة تقنية عالمية عظمى.

قال بارت غروثويس، مدير الأمن الإلكتروني بوزارة الدفاع الهولندية، قبل أن يصبح عضواً في البرلمان الأوروبي، إن "البيانات التي تعالجها هذه الأجهزة حساسة للغاية؛ إنها بيانات شخصية، بيانات عسكرية، بيانات شحن، قد تكون أسراراً تجارية على المحكّ، نريد التأكُّد من أنها في أيدٍ أمينة، أنت تعتمد على لاعب أجنبي هو خصم جيوسياسي ومنافس استراتيجي".

كما قال غروثويس وآخرون إن أوروبا ليس لديها أدوات لرصد ومقاومة مثل هذا التعدي المحتمَل، فقد اتخذت الدول الأعضاء المختلفة وجهات نظر متعارضة بشأن المخاطر الأمنية لشركة "نوكتيك".

ولم يتمكن أي شخص حتى من إجراء إحصاء عامّ شامل لمكان وعدد أجهزة "نوكتيك" التي نُصبت في جميع أنحاء القارة.

وترفض "نوكتيك" هذه المخاوف، وتؤكّد أن عملياتها الأوروبية تتوافق مع القوانين المحلية، بما في ذلك الفحوص الأمنية الصارمة وقواعد خصوصية البيانات.

وقال روبرت بوس، نائب المدير العام لشركة "نوكتيك" في هولندا حيث تمتلك الشركة مركزاً للبحث والتطوير، إن الشركة ضحية لمزاعم لا أساس لها من الصحة قلّصَت حصتها في السوق في أوروبا إلى النصف تقريباً منذ عام 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us