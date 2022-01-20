في بعض أكثر المناطق حساسية بالعالم، نصبت السلطات أجهزة مسح ضوئي أمنية صنعتها شركة صينية واحدة، لها علاقات وثيقة بالجيش الصيني وأعلى مستويات الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وأكبر مواني أوروبا، والمطارات من أمستردام إلى أثينا، وحدود حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع روسيا، تعتمد جميعها على المعدات التي تصنعها شركة "نوكتيك"، التي سرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في العالم من حيث الإيرادات، لأجهزة المسح الضوئي الأمني للبضائع والمركبات.

جُمّدَت أعمال "نوكتيك" في الولايات المتحدة لسنوات بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكنها حقّقَت انتشاراً كبيراً في جميع أنحاء أوروبا، حيث نصبت أجهزتها في 26 من أصل 27 دولة بالاتحاد الأوروبي، وفقاً لسجلات المشتريات العامة والحكومة والشركات التي راجعتها وكالة أسوشيتد برس.

تعقيد هيكل ملكية "نوكتيك" واتساع وجودها العالمي، دق أجراس الإنذار على جانبَي المحيط الأطلسي، إذ يخشى عدد متزايد من مسؤولي الأمن وصناع السياسات الغربيين من أن الصين يمكن أن تستغلّ معدات "نوكتيك" لتخريب نقاط العبور الرئيسية أو الوصول غير المشروع إلى البيانات الحكومية أو الصناعية أو الشخصية من خلال العناصر التي تمرّ عبر أجهزتها.

فيما يزعم منتقدو "نوكتيك" أن الحكومة الصينية دعمت الشركة بفاعلية لتتمكن من تقويض المنافسين، وتمنح بيجين نفوذاً محتمَلاً على البنية التحتية الحيوية في الغرب، حيث تسعى الصين لترسيخ نفسها كقوة تقنية عالمية عظمى.

قال بارت غروثويس، مدير الأمن الإلكتروني بوزارة الدفاع الهولندية، قبل أن يصبح عضواً في البرلمان الأوروبي، إن "البيانات التي تعالجها هذه الأجهزة حساسة للغاية؛ إنها بيانات شخصية، بيانات عسكرية، بيانات شحن، قد تكون أسراراً تجارية على المحكّ، نريد التأكُّد من أنها في أيدٍ أمينة، أنت تعتمد على لاعب أجنبي هو خصم جيوسياسي ومنافس استراتيجي".

كما قال غروثويس وآخرون إن أوروبا ليس لديها أدوات لرصد ومقاومة مثل هذا التعدي المحتمَل، فقد اتخذت الدول الأعضاء المختلفة وجهات نظر متعارضة بشأن المخاطر الأمنية لشركة "نوكتيك".

ولم يتمكن أي شخص حتى من إجراء إحصاء عامّ شامل لمكان وعدد أجهزة "نوكتيك" التي نُصبت في جميع أنحاء القارة.

وترفض "نوكتيك" هذه المخاوف، وتؤكّد أن عملياتها الأوروبية تتوافق مع القوانين المحلية، بما في ذلك الفحوص الأمنية الصارمة وقواعد خصوصية البيانات.

وقال روبرت بوس، نائب المدير العام لشركة "نوكتيك" في هولندا حيث تمتلك الشركة مركزاً للبحث والتطوير، إن الشركة ضحية لمزاعم لا أساس لها من الصحة قلّصَت حصتها في السوق في أوروبا إلى النصف تقريباً منذ عام 2019.