سياسة
2 دقيقة قراءة
بقيمة 3.4 مليار دولار.. صفقة غواصات بين إسرائيل وألمانيا
أبرمت إسرائيل اتفاقاً مع شركة ألمانية للأنظمة البحرية، لتطوير وإنتاج غواصات متقدمة للجيش الإسرائيلي، في صفقة قيمتها ثلاثة مليارات يورو.
بقيمة 3.4 مليار دولار.. صفقة غواصات بين إسرائيل وألمانيا
وزير الدفاع الإسرائيلي: أود أن أشكر الحكومة الألمانية على مساعدتها في دفع الاتفاق قدماً والتزامها بأمن إسرائيل. / Reuters
20 يناير 2022

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية الخميس، إن "إسرائيل أبرمت اتفاقاً مع شركة تيسن كروب الألمانية للأنظمة البحرية، لتطوير وإنتاج ثلاث غواصات متقدمة للبحرية الإسرائيلية، في صفقة قيمتها ثلاثة مليارات يورو (3.4 مليار دولار)". وذكرت الوزارة أن الطرفين أبرما أيضاً اتفاقاً للتعاون الصناعي الاستراتيجي تتجاوز قيمته 850 مليون يورو.

وذكرت الحكومة الإسرائيلية أن البحرية ستتسلم أولى الغواصات، في سلسلة جديدة تطلق عليها إسرائيل اسم داكار، في غضون تسع سنوات.

وتملك البحرية الإسرائيلية خمس غواصات ألمانية الصنع من طراز دولفين وطلبت بالفعل شراء غواصة سادسة من هذا الطراز وهي في طور التصنيع في ألمانيا، فيما ستحل غواصات داكار الثلاث محل ثلاث غواصات متقادمة من طراز دولفين.

وقال وزير الدفاع بيني غانتس: "أود أن أشكر الحكومة الألمانية على مساعدتها في دفع الاتفاق قدماً والتزامها بأمن إسرائيل".

وأضاف أنه "واثق من أن الغواصات الجديدة ستطور قدرات البحرية الإسرائيلية وستسهم في تفوق إسرائيل الأمني ​​في المنطقة".

ويشمل الاتفاق أيضاً بناء جهاز محاكاة للتدريب في إسرائيل وتزويدها بقطع الغيار.

من جانبها، قالت تيسن كروب: "ستكون غواصات داكار ذات تصميم جديد تماماً إذ ستُبنى خصيصاً لتلبية المتطلبات التشغيلية للبحرية الإسرائيلية".

ويأتي الإعلان قبل أيام قليلة من اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، من المقرر أن يناقش فيه تشكيل لجنة تحقيق ستنظر في عملية البت في مشتريات سابقة لغواصات وزوارق حاملة للصواريخ من ألمانيا، بمئات الملايين من الدولارات من عام 2009 إلى عام 2016.

واتهم ممثلو الادعاء في إسرائيل العام الماضي عدة شخصيات، بينها رجل أعمال وضابط سابق في البحرية ووزير سابق في الحكومة، بالرشوة وغسل الأموال والتهرب الضريبي فيما يتعلق بهذه المشتريات.

وقالت شركة تيسن كروب إن تحقيقاً داخلياً أجرته، لم يجد أي شبهة فساد في تعاملها في هذه الصفقات، ولم تتخذ السلطات الإسرائيلية أي إجراء ضد الشركة الألمانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us