قال وزير الخارجية التركية مولود جاوش أوغلو إن "الحوار بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة مع روسيا سيكون حاسماً ومهماً بخصوص التوتر بين كييف وموسكو".

جاء ذلك في إجابته عن أسئلة الصحفيين، الأربعاء عقب اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار جاوش أوغلو إلى وجود متفائلين ومتشائمين بخصوص الوضع الراهن المتعلق بالتوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وقال: "حوار الناتو والولايات المتحدة مع روسيا سيكون حاسماً بهذا الصدد"، مشيراً إلى أن الناتو رد على روسيا شفهياً، وسيرد كتابياً على المقترحات الروسية.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنطوني بلينكن سيلتقيان في جنيف، مضيفاً: "التوتر مستمر وخطير، ونحن نواصل اتصالاتنا، والهدف يتمثل بخفض التوتر".

ووجّهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها مؤخراً بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال شنها هجوماً على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

وبخصوص التطبيع مع أرمينيا، ذكر جاوش أوغلو أن الممثلين الخاصين للبلدين ناقشا في الاجتماع الأول أهداف بدء العملية وما هو متوقع.

وقال: "الهدف تطبيع كامل مع أرمينيا التي رحبت بذلك، وسيُعمل بخصوص الخطوات الممكن اتخاذها بخلاف بدء تسيير رحلات طيران بين البلدين وتعيين ممثلين خاصين".

والأربعاء، أعلنت وزارة المواصلات والبنى التحتية التركية، بدء تسيير رحلات طيران متبادلة مع يريفان الأرمينية في 2 فبراير/شباط المقبل.

والجمعة، اتفقت تركيا وأرمينيا، على مواصلة المفاوضات بهدف التطبيع الكامل للعلاقات دون شروط مسبقة، وفق الخارجية التركية.