صعد معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو (19 بلداً) إلى 5 في المئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ 25 عاماً.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، الخميس، إن معدل التضخم كان في حدود 4.9 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، وانكماش بـ 0.3 في المئة في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وذكر أن نسبة التضخم المسجلة في ديسمبر/كانون الأول 5 في المئة، هي الأعلى منذ 25 عاماً، في وقت تشهد فيه سلاسل الإمدادات ارتباكاً عالمياً.

وفي الاتحاد الأوروبي (27 بلداً)، صعد معدّل التضخم السنوي إلى 5.3 في المئة في ديسمبر/كانون الأول، من 5.2 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، و0.3 في المئة قبل سنة.

ووفقاً للبيانات، سُجّل أعلى معدل تضخم في استونيا بنسبة 12 في المئة، تليها ليتوانيا 10.7 في المئة، في حين سُجّل أقل معدل في مالطا بنسبة 2.6 في المئة، ثم البرتغال 2.8 في المئة.

وكانت مساهمة قطاع الطاقة في التضخم هي الأعلى بـ2.46 نقطة مئوية، ثم الخدمات 1.02 نقطة مئوية، والقطاع الصناعي غير الطاقي 0.78 نقطة مئوية، ثم قطاع التغذية والكحول والتبغ 0.71 نقطة مئوية.

وارتفع التضخم الأساسي السنوي، باستثناء قطاع التغذية والطاقة 2.7 في المئة في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بـ2.5 في المئة مسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

وتوقعت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أقل من المعدل المستهدف عند 2 في المئة، على المدى المتوسط، ووفقا للتوقعات لا يمكن تسجيل هذه النسبة قبل عام 2023.