سياسة
3 دقيقة قراءة
شبح الحرب.. الاتحاد الأوروبي يحذر روسيا وأمريكا توحّد الصفوف بجانب أوكرانيا
قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إن "الاتحاد الأوروبي سيرد على روسيا بعقوبات هائلة، إذا شنت هجوماً على أوكرانيا، فيما يجتمع رئيس الوزراء الأمريكي بحلفاء من فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتوحيد الصفوف.
شبح الحرب.. الاتحاد الأوروبي يحذر روسيا وأمريكا توحّد الصفوف بجانب أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: إذا وقعت هجمات من روسيا على أوكرانيا، فنحن مستعدون. / AP
20 يناير 2022

قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الخميس، إن "الاتحاد الأوروبي سيرد على روسيا بعقوبات اقتصادية ومالية هائلة إذا نفذت هجمات أخرى على أوكرانيا".

وأضافت فون دير لاين في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي: "إذا تدهور الوضع، إذا وقع مزيد من الهجمات التي تستهدف وحدة أراضي أوكرانيا، سنرد بعقوبات اقتصادية ومالية هائلة، مجتمع عبر الأطلسي يقف ثابتاً في هذا".

وتابعت تقول "لا نقبل محاولات روسيا لتقسيم أوروبا إلى مناطق نفوذ"، وشددت: "إذا وقعت هجمات، فنحن مستعدون".

الولايات المتحدة تعدّ العدّة

وفي سياق متصل، اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع حلفاء أوروبيين في برلين، الخميس، ساعياً لتوحيد الصفوف قبل محادثات مع روسيا تمثل مسعى أخيراً، بهدف منعها من مهاجمة أوكرانيا.

وينفذ وزير الخارجية الأمريكي مهمة لدرء شبح الحرب، تبلغ ذروتها يوم الجمعة باجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في جنيف، كما زار بلينكن كييف الأربعاء، ويجتمع مع وزراء من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في برلين اليوم.

وقد تعهد بليكن في كييف، بأن واشنطن ستتبع المسار الدبلوماسي قدر استطاعتها، فيما قال مسؤول بارز من وزارة الخارجية الأمريكية إن "بلينكن سيلقي كلمة في برلين تهدف إلى وضع التوترات والمخاطر في أوروبا في سياقها".

وأمس الأربعاء أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن أقوى إشارة حتى الآن على اعتقاده بأن الهجوم على أوكرانيا بات مرجحاً، وقال مشيراً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تخميني أنه سيتحرك، يتعين عليه تنفيذ شيء ما".

وتحاول الدول الغربية إقناع موسكو بعدم شن هجوم جديد على أوكرانيا التي غزتها في 2014، وحشدت روسيا عشرات الآلاف من قواتها على الحدود في الأشهر الأخيرة وتنفي اعتزامها شن هجوم لكنها تقول إنها "قد تتخذ إجراءات عسكرية لم تحددها، ما لم تلبَّى مطالبها ومنها تعهد من حلف شمال الأطلسي بعدم قبول ضم أوكرانيا لعضويته".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وافقت على طلبات دول البلطيق بإرسال أسلحة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية من برلين، حيث بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لقاءات مع الأوروبيين تتمحور على أوكرانيا، إن "الولايات المتحدة تسرّع عمليات النقل المصرح بها للمعدات الأمريكية المنشأ من جانب حلفاء آخرين".

وأضاف: "الحلفاء الأوروبيون لديهم ما يحتاجون للمضي قدماً فيما يتعلق بمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا في الأيام والأسابيع القادمة".

وقال مصدر مطلع على إجراءات التصريح، إن "الموافقة تتعلق بطلبات من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لمساعدة أوكرانيا"، الجمهورية السوفياتية السابقة على غرارهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us