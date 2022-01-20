قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الخميس، إن "الاتحاد الأوروبي سيرد على روسيا بعقوبات اقتصادية ومالية هائلة إذا نفذت هجمات أخرى على أوكرانيا".

وأضافت فون دير لاين في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي: "إذا تدهور الوضع، إذا وقع مزيد من الهجمات التي تستهدف وحدة أراضي أوكرانيا، سنرد بعقوبات اقتصادية ومالية هائلة، مجتمع عبر الأطلسي يقف ثابتاً في هذا".

وتابعت تقول "لا نقبل محاولات روسيا لتقسيم أوروبا إلى مناطق نفوذ"، وشددت: "إذا وقعت هجمات، فنحن مستعدون".

الولايات المتحدة تعدّ العدّة

وفي سياق متصل، اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع حلفاء أوروبيين في برلين، الخميس، ساعياً لتوحيد الصفوف قبل محادثات مع روسيا تمثل مسعى أخيراً، بهدف منعها من مهاجمة أوكرانيا.

وينفذ وزير الخارجية الأمريكي مهمة لدرء شبح الحرب، تبلغ ذروتها يوم الجمعة باجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في جنيف، كما زار بلينكن كييف الأربعاء، ويجتمع مع وزراء من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في برلين اليوم.

وقد تعهد بليكن في كييف، بأن واشنطن ستتبع المسار الدبلوماسي قدر استطاعتها، فيما قال مسؤول بارز من وزارة الخارجية الأمريكية إن "بلينكن سيلقي كلمة في برلين تهدف إلى وضع التوترات والمخاطر في أوروبا في سياقها".

وأمس الأربعاء أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن أقوى إشارة حتى الآن على اعتقاده بأن الهجوم على أوكرانيا بات مرجحاً، وقال مشيراً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تخميني أنه سيتحرك، يتعين عليه تنفيذ شيء ما".

وتحاول الدول الغربية إقناع موسكو بعدم شن هجوم جديد على أوكرانيا التي غزتها في 2014، وحشدت روسيا عشرات الآلاف من قواتها على الحدود في الأشهر الأخيرة وتنفي اعتزامها شن هجوم لكنها تقول إنها "قد تتخذ إجراءات عسكرية لم تحددها، ما لم تلبَّى مطالبها ومنها تعهد من حلف شمال الأطلسي بعدم قبول ضم أوكرانيا لعضويته".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وافقت على طلبات دول البلطيق بإرسال أسلحة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية من برلين، حيث بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لقاءات مع الأوروبيين تتمحور على أوكرانيا، إن "الولايات المتحدة تسرّع عمليات النقل المصرح بها للمعدات الأمريكية المنشأ من جانب حلفاء آخرين".

وأضاف: "الحلفاء الأوروبيون لديهم ما يحتاجون للمضي قدماً فيما يتعلق بمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا في الأيام والأسابيع القادمة".

وقال مصدر مطلع على إجراءات التصريح، إن "الموافقة تتعلق بطلبات من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لمساعدة أوكرانيا"، الجمهورية السوفياتية السابقة على غرارهم.