سياسة
2 دقيقة قراءة
تجريم البابا بنديكتوس السادس عشر بقضية الاعتداء الجنسي على الأطفال
جُرم البابا السابق بنديكتوس السادس عشر في تقرير جديد حول التعامل مع الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية في ميونيخ.
تجريم البابا بنديكتوس السادس عشر بقضية الاعتداء الجنسي على الأطفال
البابا بنديكتوس السادس عشر / AP
20 يناير 2022

جُرم البابا السابق بنديكتوس السادس عشر في تقرير جديد حول التعامل مع الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية في ميونيخ.

وقال مكتب المحاماة Westpfahl Spilker Wastl عند تقديم التقرير الذي أعدته الكنيسة، إن البابا بنديكت واسمه المدني جوزيف راتزينغر، الذي كان رئيس أساقفة ميونيخ وفريسينج من عام 1977 إلى عام 1982، فشل في منع رجال الدين المتهمين بارتكاب انتهاكات في أربع قضايا.

وقالت أبرشية ميونيخ، التي كلفت بإعداد التقرير، إنها ستدرس "ما إذا كان المسؤولون قد امتثلوا للمتطلبات القانونية، وتصرفوا بشكل مناسب في التعامل مع الحالات المشتبه بها والجناة المحتملين".

وفي الفترة التي كان فيها البابا بنديكت رئيساً لأساقفة ميونيخ جرى نقل كاهن يدعى بيتر هولرمان إلى ميونيخ من إيسن في غرب ألمانيا حيث اتُّهم بالاعتداء جنسياً على صبي يبلغ من العمر 11 عاماً.

وأصبح بنديكت البالغ من العمر 94 عاماً في عام 2013 أول بابا يتنحى عن هذا المنصب منذ 600 عام ويعيش الآن حياة منعزلة في دير سابق داخل أراضي الفاتيكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us