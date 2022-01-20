سياسة
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تركيا تحذر جنوب قبرص من تبعات افتتاح مكتب لـ"PKK" الإرهابي
قال وزير الخارجية التركي إن إدارة جنوب قبرص ستدفع ثمناً باهظاً إذا صدر أي تهديد ضد بلاده أو قبرص التركية من مكتب تنظيم "PKK/PYD" الإرهابي الذي سمحت بافتتاحه لديها.
تركيا تحذر جنوب قبرص من تبعات افتتاح مكتب لـ"PKK" الإرهابي
مولود جاوش أوغلو: سنجعلهم يدفعون ثمن ذلك إذا صدر أي تهديد ضد تركيا وقبرص التركية / AA
20 يناير 2022

توعد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إدارة جنوب قبرص بـ"دفع ثمن باهظ" إذا صدر أي تهديد ضد بلاده أو قبرص التركية من مكتب تنظيم "PKK/PYD" الإرهابي الذي سمحت بافتتاحه لديها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية التركي مع نظيرته الإستونية إيفا ماريا ليميتس، الخميس، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وحذّر جاوش أوغلو من أن مسألة دعم الإرهاب أصبحت خطيرة للغاية، مضيفاً: "مع الأسف، بدأنا نرى كثيراً مفهوم عدو عدوي هو صديقي في قضية الإرهاب".

وبخصوص سماح قبرص الرومية بفتح مكتب لتنظيم "PKK/PYD" الإرهابي لديها، قال: "سنجعلهم يدفعون ثمن ذلك إذا صدر أي تهديد ضد تركيا وقبرص التركية أو هجوم ضد أشقائنا القبارصة الأتراك، وسيكون هذا الثمن باهظاً، وعليهم ألا يلعبوا بالنار".

ولفت إلى وجود دول تستغل التنظيمات الإرهابية وتستخدمها في حروب الوكالة، وآخرها كان دعم تلك التنظيمات في سوريا تحت غطاء مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبيّن أن تركيا تضامنت في مواجهة الإرهاب حتى مع البلدان التي علاقاتها معها سيئة، ولم تدعم أي تنظيم إرهابي.

وشدد على وجود معسكرات لتنظيمي "PKK" و"DHKP-C" الإرهابيين في اليونان، مؤكداً أن الهجمات الإرهابية في تركيا التي نفذها عناصر "DHKP-C" الذين تدربوا في اليونان موثقة.

كما أوضح أن عناصر تنظيم "كولن" الإرهابي لم يكتفوا بجعل اليونان ممر عبور بل يرونها ملاذاً لهم، ويعيشون فيها.

وشدد على أن التنظيم يواصل أنشطته تحت مسميات مختلفة في جميع الدول الأوروبية تقريباً بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز 2016.

ودعا جاوش أوغلو إدارة جنوب قبرص إلى عدم التعاون مع التنظيمات الإرهابية، قائلاً: "قد تكون هناك مسائل لم نتفق بخصوصها، ولكن قضية الإرهاب مختلفة تماماً، لأنها مسألة أمن بشكل مباشر".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وسائل إعلام بجنوب قبرص، أن وزارة الداخلية وافقت على فتح مكتب تمثيلي لـ"PYD" الذراع السورية لتنظيم "PKK" الإرهابي، وذلك إثر طلب قدمه في 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

وعلى صعيد آخر، وبخصوص العلاقات الثنائية بين تركيا وإستونيا، أشار جاوش أوغلو إلى أن العلاقات الدبلوماسية بينهما تمتد لـ100 عام.

وأشار إلى أن إستونيا دولة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي أشهر دولة في أوروبا، حتى أنها تسمى بـ "عاصمة" الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وأوضح أنه ناقش مع نظيرته الإستونية قضية تطوير التعاون في مجال الصناعة الدفاعية بين البلدين، مضيفا أن رئيس الأركان العامة الإستوني مارتن هيرم سيزور تركيا (دون تحديد توقيت الزيارة).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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