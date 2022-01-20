قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تتطلع إلى عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأسرع وقت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده أردوغان الخميس مع نظيره السلفادوري نجيب بوكيلة، عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأكد أردوغان أن تركيا لا تعتبر التوتر بين روسيا وأوكرانيا أمراً صائباً، وأضاف: "نريد أن يسود السلام في المنطقة حتى لا تحدث تطورات سلبية أخرى".

وأعرب عن أمله في جمع الرئيسين الروسي والأوكراني في لقاء وجهاً لوجه بأسرع وقت ممكن، في مبادرة لبحث سبل حل الأزمة الراهنة بين البلدين.

وأردف :"زيارة بوتين إلى تركيا وزيارتي إلى أوكرانيا أوائل الشهر المقبل تحملان أهمية كبيرة".