سياسة
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مجلس الأمن يلتئم الجمعة لمناقشة هجمات الحوثي على أبوظبي
قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الاثنين الماضي.
مجلس الأمن يلتئم الجمعة لمناقشة هجمات الحوثي على أبوظبي
مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على العاصمة الإماراتية / AA
20 يناير 2022

يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة مشاورات مغلقة بشأن الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الاثنين الماضي.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول بنيويورك، الخميس، إن الجلسة دعت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة وتقرر عقدها صباح الجمعة.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن انعقاد الجلسة، من قبل البعثة النرويجية لدى الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة أعمال المجلس لشهر يناير/كانون الثاني الجاري.

والاثنين، شهدت أبوظبي، انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار المدينة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، تلاها قلق أممي، وإدانات عربية واسعة.

فيما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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