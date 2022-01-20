أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن دخول أي قوات روسية إلى أوكرانيا سيعد "غزواً".

جاء ذلك في تصريحات عقب إنهاء وزير خارجيته أنتوني بلينكن زيارة أجراها إلى كييف لدعمها ضد أي غزو روسي محتمل.

وقال بايدن: "كنت واضحاً تماماً مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، أي وحدات روسية مجمعة تتحرك عبر الحدود الأوكرانية يعد غزواً".

وأمس، حذر وزير الخارجية الأمريكي من أن روسيا قد ترسل مزيداً من القوات إلى حدودها مع أوكرانيا وتشن هجوماً "في غضون مهلة قصيرة جداً".

وحث بلينكن بوتين على اختيار طريق سلمي وذلك وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا.

وتجري روسيا حالياً تدريبات مشتركة مع بيلاروسيا في الشمال، وحشدت حوالي 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية.

وتنفي روسيا، التي ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وجود خطط لمهاجمة جارتها، لكنها حذرت الغرب في الوقت نفسه من مساعي الناتو إلى ضم أوكرانيا وجمهوريات سوفيتية أخرى سابقة.