سياسة
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اشتباكات بمحيط سجن يضم عناصر من "داعش" الإرهابي شمال سوريا
هاجمت مجموعة مسلحة يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي محيط سجن الصناعة في الحسكة وفجرت سيارة مفخخة واشتبكت بعدها مع حراس السجن من عناصر تنظيم "PKK/PYD" الإرهابي".
اشتباكات بمحيط سجن يضم عناصر من "داعش" الإرهابي شمال سوريا
تفجير واشتباكات في محيط سجن "الصناعة" / مواقع التواصل
20 يناير 2022

وقع تفجير واشتباكات في محيط سجن "الصناعة" الذي يقبع فيه عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة الحسكة شمالي شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول أن "مجموعة مسلحة يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي هاجمت محيط السجن وفجّرت سيارة مفخخة واشتبكت بعدها مع حراس السجن من عناصر تنظيم "PKK/PYD" الإرهابي".

وأشارت المصادر، إلى أن الهجوم "تزامن مع عصيان لعناصر داعش الإرهابي داخل السجن"، مشيرةً إلى "هروب ما لا يقل عن 25 منهم خلال الاشتباكات".

وأوضحت أن "تنظيم "ŸPD" الإرهابي أرسل تعزيزات إلى محيط السجن، فيما حلقت مروحيات التحالف فوقه وألقت قنابل مضيئة لملاحقة العناصر الفارين من السجن".

ولفتت المصادر، إلى أن "التفجير والاشتباكات أسفرت عن جرح 3 عناصر من ŸPD الإرهابي على الأقل، كما أدت إلى اندلاع حريق في محطة الغاز سادكوب الواقعة بالقرب من السجن".

ويسيطر "ŸPD" الإرهابي على معظم محافظة الحسكة، فيما يقتصر وجود النظام على عدد من القرى بريف المحافظة وبعض النقاط الأمنية والعسكرية بالإضافة إلى مطار القامشلي، الذي تتمركز فيه القوات الروسية والمجموعات التابعة لإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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