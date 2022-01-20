أعلن مسؤولو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA إن معظم حالات المرض الغامض الذي أصاب مسؤولين أمريكيين، والمعروف بـ"متلازمة هافانا"، لم يكن بسبب قوة أجنبية.

وأبلغ عن أول إصابة بالمرض في كوبا عام 2016،، ومنذ ذلك الوقت لايزال دبلوماسيون أمريكيون يصابون بالأعراض نفسها، ما دفع محللين إلى ترجيحات بأن تكون روسيا أو الصين أو خصم آخر وراء هذا المرض.

وشكا الأمريكيون الذين أصيبوا بمتلازمة هافانا من أعراض، أبرزها الدوار والصداع وصوت شديد ومؤلم في آذانهم.

كما أبلغ عن حالات في جنيف وبرلين وأماكن أخرى متفرقة.

يرجح بعض المسؤولين الأمريكيين أن المرض ربما يكون ناجماً عما يسمى بـ"هجمات الميكروويف"، ما أثار تكهنات بأن المرض ربما يكون نوعاً من الأسلحة التي تستخدمها جهة أجنبية مثل روسيا. لكن موسكو طالما نفت أي تورط في الأمر.

من جانبه قال مسؤول في وكالة المخابرات المركزية لقناة CBS الأمريكية، إن الوكالة "لم تعثر حتى الآن على دليل على تورط دولة فاعلة في أي حادث". وأضاف أن معظم الحالات يمكن تفسيرها بحالات طبية أو عوامل بيئية ونوعية، "بما في ذلك أمراض لم يجرِ تشخيصها من قبل".

لكن المدافعين عن ضحايا متلازمة هافانا قال إنه "لا يمكن دحض جميع الحالات بهذا التفسير.. "لا يمكن ولا يجب أن تكون هذه هي الكلمة الأخيرة في هذا الشأن، لأنها ليست نهائية ولا شاملة".

من جانبه قال مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، إن التحقيقات ستستمر.

وأوضح بيرنز لصحيفة نيويورك تايمز قائلاً "توصلنا إلى بعض النتائج المؤقتة المهمة، لكننا لم ننته بعد".

وترفض وزارة الخارجية ذكر أي تقديرات لعدد المصابين بالمتلازمة. وقال مصدر قريب من الملف مؤخراً: "ذكر رقم مئتين" مؤكد أو مشتب به.

ودعا وزير الخارجية أنتوني بلينكن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كل دبلوماسي معني لكشف وضعه من دون خوف من "انتقادات" أو من "تداعيات سلبية".

وتابع أن الضحايا المفترضين تجري رعايتهم في مستشفى جامعة جونز هوبكنز وهي منشأة معروفة في بالتيمور بالقرب من واشنطن.

وأوضح أن بعض الدبلوماسيين يخضعون الآن لفحوصات عصبية وسمعية وطب العيون متعمقة قبل مغادرتهم للعمل في الخارج " للحصول على أساس للمقارنة إذا أبلغوا لاحقاً عن حادث صحي غير طبيعي".