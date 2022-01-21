سياسة
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رئيس السلفادور: قد نمتلك أول قمر صناعي بفضل التقنيات التركية
قال الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة، إن "بلاده قد تمتلك قمرها الصناعي الأول بفضل التقنيات التركية". مشيراً إلى إبرام اتفاقيات كثيرة بين بلاده والشركات التركية في مجالات متنوعة مثل المواني، والطائرات المُسيّرة، والصناعات الدفاعية، ومعدات الملاحة الجوية.
رئيس السلفادور: قد نمتلك أول قمر صناعي بفضل التقنيات التركية
الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة: تركيا حققت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة وصادراتها تصل معظم أرجاء العالم / AFP
21 يناير 2022

قال الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة، إن "بلاده قد تمتلك قمرها الصناعي الأول بفضل التقنيات التركية".

جاء ذلك في كلمة الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة وتوقيع البلدين عدداً من اتفاقيات التعاون.

وأعرب عن تقديره لتركيا وشعبها وتاريخها، قائلاً: "نعلم أن الإنسان التركي فتح العالم أجمع وقاده لفترة طويلة، وتلك الروح المعنوية موجودة في كل مواطن تركي، وهذه الروح تنمو مجدداً، فتركيا اليوم ليست نفسها قبل 20 عاماً".

وأضاف أن تركيا حققت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وأن صادراتها تصل معظم أرجاء العالم.

ولفت إلى ازدياد حجم التجارة بين تركيا والسلفادور نحو 80 في المائة في العام الماضي، مؤكداً أنه من الممكن تحقيق هدف 500 مليون دولار خلال عدة سنوات في حال استمرار الزيادة بنفس الوتيرة.

وأشار إلى إبرام اتفاقيات كثيرة بين بلاده والشركات التركية في مجالات متنوعة مثل المواني، والطائرات المُسيّرة، والصناعات الدفاعية، ومعدات الملاحة الجوية.

وأردف: "هذه البداية فقط، سنلتقي المزيد من الشركات التركية، وربما تطور السلفادور قمرها الصناعي الأول بفضل إحدى التقنيات التركية".

وتابع قائلاً إنه "بحث مع أردوغان فرص الاستثمار والتعاون في مجالات عديدة مثل الطاقة، والإنشاءات، والمواني، والصناعات الدفاعية، والبنية التحتية، والتجارة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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