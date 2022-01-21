حظرت السلطات في شمال أوغندا، على النساء الجلوس بجانب السائقين في الشاحنات في محاولة للحد من حوادث الطرق.

وقال ليونارد أولام، ضابط مرور لوكالة الأناضول: "وقع عديد من الحوادث في مدينة ليرا والمنطقة المحيطة بها بشكل عام. ولاحظنا أن معظم الشاحنات المتورطة في الحوادث كانت تجلس فيها نساء في المقاعد الأمامية".

وأعلن عن هذا الحظر مساء الأربعاء، بهدف الحد من حوادث الطرق.

وأضاف أولام أن معظم الشاحنات كانت تنقل تجار السوق من وإلى الأسواق الأسبوعية المختلفة في المنطقة.

ووفقًا لبعض الناجين، فإن النساء الجالسات في المقاعد الأمامية هن صديقات السائقين.

وفرض الحظر على خلفية حادث وقع في 10 يناير/كانون الثاني الجاري في منطقة ليرا، وتسبب في مقتل 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح خطيرة.

وأكدت السلطات أن القيادة المتهورة والسرعة والحمولة الزائدة كانت أيضاً من أسباب الحادث.