سياسة
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أوغندا تحظر جلوس النساء بجانب سائقي الشاحنات.. ما السبب؟
حظرت السلطات الأوغندية على النساء الجلوس بجانب السائقين في الشاحنات في شمال البلاد في محاولة للحد من حوادث الطرق، التي وقع العديد منها بسبب النساء اللاتي يكنّ عادة أصدقاء سائقي الشاحنات وفقاً لضابط مرور.
أوغندا تحظر جلوس النساء بجانب سائقي الشاحنات.. ما السبب؟
الحظر جاء على خلفية حادث وقع في 10 يناير/كانون الثاني الجاري في منطقة ليرا، وتسبب في مقتل 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح خطيرة / NEWS
21 يناير 2022

حظرت السلطات في شمال أوغندا، على النساء الجلوس بجانب السائقين في الشاحنات في محاولة للحد من حوادث الطرق.

وقال ليونارد أولام، ضابط مرور لوكالة الأناضول: "وقع عديد من الحوادث في مدينة ليرا والمنطقة المحيطة بها بشكل عام. ولاحظنا أن معظم الشاحنات المتورطة في الحوادث كانت تجلس فيها نساء في المقاعد الأمامية".

وأعلن عن هذا الحظر مساء الأربعاء، بهدف الحد من حوادث الطرق.

وأضاف أولام أن معظم الشاحنات كانت تنقل تجار السوق من وإلى الأسواق الأسبوعية المختلفة في المنطقة.

ووفقًا لبعض الناجين، فإن النساء الجالسات في المقاعد الأمامية هن صديقات السائقين.

وفرض الحظر على خلفية حادث وقع في 10 يناير/كانون الثاني الجاري في منطقة ليرا، وتسبب في مقتل 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح خطيرة.

وأكدت السلطات أن القيادة المتهورة والسرعة والحمولة الزائدة كانت أيضاً من أسباب الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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