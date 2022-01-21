وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على تعريف لإنكار المحرقة التي قتل خلالها النازيون يهوداً خلال الحرب العالمية الثانية وحثت الشركات التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي على اتخاذ تدابير فاعلة لمكافحة معاداة السامية.

وتبنت الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً القرار الذي صاغته إسرائيل وألمانيا دون تصويت.

وفي وقت لاحق اتهم دبلوماسي إيراني، لم تحدد بعثة طهران لدى الأمم المتحدة هويته، إسرائيل باستغلال معاناة اليهود في الماضي للتغطية على الجرائم التي ترتكبها.

ويشمل تعريف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحريف وإنكار المحرقة الجهود المتعمدة لتبرير أو تقليل تأثير المحرقة وتقليص أعداد الضحايا بدرجة كبيرة بما يتعارض مع المصادر التي يعتد بها ومحاولة إلقاء اللوم على اليهود في تعرضهم للإبادة.

وحث القرار الدول الأعضاء وشركات التواصل الاجتماعي على اتخاذ تدابير فاعلة لمكافحة معاداة السامية وإنكار المحرقة أو تحريفها بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسهيل الإبلاغ عن مثل هذا المحتوى.

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات لا تتبعها آلية تنفيذ، ولكن تحمل وزناً أدبياً كبيراً خاصة فيما يسمى في الأمم المتحدة التسمية وإلحاق العار بمنتهكي القرارات المتعلقة بمثل هذه الحالات.