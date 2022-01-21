سياسة
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بايدن يرشح امرأة مسلمة لتولي منصب قاض فيدرالي.. من هي؟
أصبحت السيدة نصرت جاهان تشودري أول امرأة مسلمة تُرشَّح لمنصب قاض فيدرالي، في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أن رشحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمنصب قاض في المحكمة الجنائية للمنطقة الشرقية في ولاية نيويورك.
بايدن يرشح امرأة مسلمة لتولي منصب قاض فيدرالي.. من هي؟
تشودري (45 عاما) من أصل بنغلاديشي، هاجر والداها إلى الولايات المتحدة قبل ولادتها
21 يناير 2022

رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، المسلمة نصرت جاهان تشودري لتولي منصب قاض في المحكمة الجنائية بولاية نيويورك، لتصبح بذلك أول امرأة مسلمة تُرشَّح لمنصب قاض فيدرالي، في تاريخ الولايات المتحدة.

وتشودري (45 عاماً) من أصل بنغلاديشي، وهاجر والداها، نفيسة شودري والدكتور نورير شودري، إلى الولايات المتحدة قبل ولادتها.

وبرز اسم تشودري الصيف الماضي باعتبارها الاختيار الأول بين القضاة المسلمين الأمريكيّين المؤهلين للترشيح لأحد المناصب الشاغرة في المحاكم الفيدرالية في نيويورك.

وحظيت تشودري بدعم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر.

وجاء ترشيح تشودري ضمن مجموعة تضم امرأتين من أصول إفريقية، وأخرى من أصول تايوانية، وأخرى من أصول آسيوية، وأخرى لاتينية، ومرشحاً واحداً من أصل أمريكي وآسيوي ولاتيني وآخر أبيض.

وشغل والد تشودري منصب رئيس قسم الأعصاب في مستشفى St Mary's of Nazareth في شيكاغو، وأستاذاً في علم الأعصاب بجامعة إلينوي في شيكاغو، فيما كانت والدتها منسقة الخدمات الغذائية في المدارس الإعدادية في نورثبروك بولاية إلينوي والمناطق المحيطة بها.

وتزوجت تشودري من مايكل إيرلي، وهو مصمم غرافيكي، في عام 2012.

وفيما يتعلق بمؤهلاتها الأكاديمية وخبراتها العملية، تخرجت تشودري من جامعة كولومبيا وجامعة برينستون وكلية الحقوق بجامعة ييل. وهي المديرة القانونية لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية في ولاية إلينوي. وعملت سابقاً في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيويورك، وستكون ثاني قاض فيدرالي مسلم، بعد أن أكد مجلس الشيوخ تنصيب مرشح بايدن، زاهد قريشي، في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة نيوجيرسي في يونيو/تموز الماضي.

وفي عامه الأول في منصبه رئيساً للولايات المتحدة، فاز بايدن بتأييد مجلس الشيوخ لـ 41 من المرشحين الفيدراليين، وهو أكبر عدد من الفائزين المرشحين من أي رئيس خلال أول 12 شهراً، منذ جون كنيدي.

وكان 24 من المرشحين القضائيين لبايدن من السود (29%)، و17 من أصل لاتيني (20%) و16 من الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ (19%).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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