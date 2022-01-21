فقدت اليمن اتصالها بالإنترنت في جميع أنحاء البلاد في وقت مبكر من الجمعة، بعد أن استهدفت غارات جوية بقيادة السعودية موقعاً في مدينة الحديدة، حسبما قالت جماعة نيتبلوكس التي تراقب انقطاع الإنترنت حول العالم، ما أدى إلى عزل الدولة التي مزقتها الحرب عن الاتصال بالشبكة الدولية.

وقالت نيتبلوكس إن "تعطل الاتصال بدأ حوالي الساعة الواحدة صباحاً وتضررت منه شركة تيليمن، بوابة الاتصالات الوحيدة المملوكة للدولة والمزودة لخدمات الانترنت في البلاد". ويدير تيليمن الآن الحوثيون الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء منذ أواخر عام 2014.

وقالت شركة نيتبلوكس، بدون الخوض في التفاصيل على الفور، إن "اليمن كان في خضم انقطاع للإنترنت على مستوى البلاد في أعقاب غارة جوية على مبنى للاتصالات”.

كما أشار مركز التحليل التطبيقي لبيانات الإنترنت ومقره سان دييغو وشركة الإنترنت كلاودفلير ومقرها سان فرانسيسكو، إلى حدوث انقطاع على مستوى البلاد يؤثر على اليمن بدءاً من نفس الوقت تقريباً.

وأشارت مواقع محلية إلى انقطاع الانترنت في أجزاء واسعة من البلاد، عقب غارة للتحالف على مبنى الاتصالات الرئيسي في مدينة الحديدة.

وأكدت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين أن الغارة على مبنى الاتصالات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وأصدرت لقطات فوضوية لأشخاص ينبشون بين الأنقاض بحثاً عن جثة فيما سمع صوت طلقات نارية.

وأظهرت اللقطات مساعدة عمال الإغاثة الناجين والذين كانت تعلوهم بقع من الدماء.

وأقر التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين بشن ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الجماعة المسلحة حول ميناء الحديدة.

ولم يعترف على الفور بضرب هدف للاتصالات الذي تحدثت عنه نيتبلوكس، لكنه وصف الحديدة بدلاً من ذلك بأنها مركز للقرصنة وتهريب الأسلحة الإيرانية لدعم الحوثيين.

وينقل كابل فالكون الموجود تحت البحر الإنترنت إلى اليمن عبر ميناء الحديدة على طول البحر الأحمر لشركة تيليمن. وكابل فالكون له مخرج آخر على الأرض في ميناء الغيضة بأقصى شرق اليمن، لكن غالبية سكان اليمن يعيشون في غرب البلاد على طول البحر الأحمر.