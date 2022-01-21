تستعد أنقرة لاحتضان اجتماع يضم رجال أعمال أتراكاً ومصريين الجمعة، برعاية اتحاد الغرف والبورصات في تركيا.

وأفاد مراسل الأناضول بأن رفعت حصارجيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات في تركيا، سيستقبل في مقر الاتحاد، وفداً من رجال الأعمال المصريين برئاسة إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر.

ومن المقرر أن يناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

تأتي هذه الخطوة من الجانب المصري، بعد زيارة مماثلة أجراها حصارجيكلي أوغلو إلى القاهرة، في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي حديثه للأناضول، قال حصارجيكلي أوغلو إن "حجم الاستثمارات التركية في مصر تفوق ملياري دولار".

وأضاف أن "حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر، في تطور مستمر وفق مبدأ اتفاقية التجارة الحرة".

ولفت إلى وجود قرابة 200 شركة تركية في مصر، مبيناً أنها توفر نحو 68 ألف فرصة عمل.

وحسب بيانات اتحاد الغرف والبورصات في تركيا، فإن حجم التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة، بلغ 5.8 مليارات دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الفائت، محققاً نمواً بنسبة 35 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.